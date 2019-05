"Quello che è avvenuto è un miracolo. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa". Queste le parole del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine di una visita alla piccola Noemi, rimasta ferita durante una sparatoria avvenuta a Napoli venerdì 3 maggio. "Le ho portato un peluche, ha sorriso con gli occhi. Abbiamo detto il 'Padre Nostro' tutti assieme e lei ha mosso le labbra", ha aggiunto l'arcivescovo.

"Un miracolo"

"Noemi è un miracolo, i medici oggi mi hanno spiegato che all'inizio nessuno sapeva cosa sarebbe potuto accadere. Oggi l'ho vista, mi guardava, sorrideva, ha provato anche a canticchiare una canzoncina con la mamma". "È stata contentissima del peluche che le ho portato - ha aggiunto - e abbiamo pregato con i genitori il quali anche loro mi hanno chiesto di portarla dal Papa quando starà bene".

"Napoli città matura"

Per il cardinale, la vicenda di Noemi ha fatto in modo che "ci sentissimo tutti quanti affratellati, al di là delle ideologie politiche, delle differenze, tutti uniti abbiamo sentito questa bambina come qualcosa che ci apparteneva. Questo ha potuto dimostrare la nobiltà, la solidarietà, la sensibilità di un popolo come quello di Napoli che ci conferma che la città nella stragrande maggioranza è matura". Le condizioni di salute della piccola sono "un sospiro di speranza, soprattutto ha dato la percezione di una sensibilità umana verso questa bambina che poche volte aveva avuto l'occasione di esprimersi".

Il cardinale: belve chi l'ha ferita

Definisce invece "schegge impazzite, disgraziati, poveri uomini, belve" chi ha fatto del male a Noemi. "Dio la farà pagare eccome. Stasera nell'omelia dirò che spero si convertano". "Questi disgraziati pensano di bistrattare e di violentare una cultura, una società, una città come Napoli attraverso queste azioni", ha detto il cardinale. "Quando uno violenta un'altra creatura, Dio la fa pagare eccome ed è pure giusto, perché tu offendi, ammazzi una mia creatura, perché Dio è padre di noi e quindi tu offendi Dio. Questo Dio, come ha fatto con Caino e Abele grida vendetta, nella sua giustizia, che è misericordia, Dio la fa pagare, il signore non può rimanere con gli occhi chiusi o le orecchie chiuse, la farà pagare". Del resto, ha sottolineato Sepe "vivono miseramente questi poveri disgraziati di paura, di angoscia, di terrore, se va tutto bene vanno a finire in carcere altrimenti vanno al cimitero e questo è anche il modo di pagare il male che si fa agli altri".

L'ospedale: Noemi interagisce

Le condizioni cliniche di Noemi "sono in miglioramento. Nella mattinata di oggi è stato effettuato un nuovo esame radiografico per monitorare le condizioni dei polmoni": è quanto emerge dal bollettino medico diffuso dall'ospedale Santobono di Napoli. "La bambina, attualmente ancora sedata, interagisce coi sanitari e i familiari. Attualmente la respirazione è spontanea con supporto di ossigeno ad alti flussi. La prognosi permane riservata. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 24 ore", annunciano i medici.

Le parole del primario

Massimino Cardone, primario del reparto di rianimazione pediatrica del nosocomio, ha detto che la piccola è "in respiro spontaneo. Soltanto arricchito con un po' di ossigeno". "La bambina ha avuto un grosso trauma a entrambi i polmoni - ha spiegato il medico - e man mano si stanno risolvendo tutte queste problematiche. Abbiamo fatto più volte delle broncoscopie per cercare di liberarla dai coaguli; questa cosa le ha dato una funzionalità polmonare migliore e quindi la bambina sta ventilando abbastanza bene. La prognosi resta riservata perché dobbiamo vedere l'evoluzione".

Direttrice Santobono: "Grande collaborazione"

I dottori sottolineano la "grande collaborazione" che c'è stata nella cura della piccola Noemi. A chi, come il cardinal Sepe, ha parlato di miracolo, la direttrice dell'ospedale, Annamaria Minicucci, ha risposto così: "Non abbiamo fatto altro che il nostro dovere". "Far funzionare gli ospedali pubblici che vengono pagati dai cittadini è un nostro dovere", ha sottolineato la direttrice. "Questo è un caso straordinario di grande professionalità ma che l'ospedale funzioni ogni giorno è il nostro obiettivo".

Data ultima modifica 11 maggio 2019 ore 14:21