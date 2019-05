Sparatoria Napoli, Noemi respira spontaneamente e ha aperto gli occhi

Noemi ha aperto gli occhi e respira spontaneamente. L'apertura degli occhi è la conseguenza di una sedazione meno profonda di quella a cui era stata sottoposta nei giorni scorsi la bambina di quattro anni rimasta gravemente ferita nella sparatoria avvenuta venerdì 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, per la quale sono stati arrestati due fratelli. A confermarlo sono fonti interne all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove la piccola è ricoverata. La bimba si trova in uno stato di sedazione e non può ancora interagire con le persone che la circondano, a cominciare dai genitori. I segni di miglioramento della respirazione sono evidenti, ma è ancora aiutata dai macchinari e la prognosi rimane riservata.

Noemi respira spontaneamente

Secondo il bollettino medico diffuso dall'ospedale la piccola "è stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, supportata da ossigeno ad alti flussi, senza necessità di ventilazione meccanica".

Sottoposta a broncoscopia

"Il 9 maggio la bambina - spiega il bollettino - è stata sottoposta a broncoscopia sia a destra che a sinistra, così da permettere di liberare i bronchi da muchi e coaguli". La prognosi permane riservata.

Il commento di Giorgia Meloni

"Che emozione! - scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - Anche se ancora in prognosi riservata, la piccola Noemi si è svegliata e respira spontaneamente. Un abbraccio ai genitori e ai parenti della piccola. Forza Noemi!".

Di Maio domani da Noemi

Domani, sabato 11 maggio, Luigi Di Maio sarà a Napoli per fare visita a Noemi. Alle 15.30 incontrerà tutte le articolazioni dello Stato che hanno contribuito ad arrestare i due delinquenti, per poi recarsi in ospedale, dove vedrà la famiglia e i medici che hanno in cura la bambina. "Appresa la notizia del risveglio di Noemi, il ministro ha cancellato tutti i programmi che aveva in agenda per andare a dare un abbraccio alla famiglia, mostrargli la vicinanza del governo e ringraziare di persona le forze dell'ordine e i medici per il servizio", spiegano dallo staff di Di Maio.

Le parole di Di Maio

"Noemi ha ricominciato a respirare da sola. Questa è una notizia che mi riempie di gioia e di commozione", ha scritto su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Una notizia che arriva nel giorno in cui lo Stato, con le forze dell'ordine, è riuscito ad arrestare i due criminali che l'hanno ridotta così e che vi assicuro pagheranno per il male che hanno fatto. Voglio ringraziare le forze dell'ordine e le autorità competenti che hanno contribuito alla cattura di questi due delinquenti: la procura e la questura di Napoli, i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Ma anche le strutture ospedaliere: i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, che hanno dimostrato il valore del loro servizio".

Poi ha aggiunto: "Continuerò a pregare per Noemi e per i suoi genitori. Questa bambina, con la sua vicenda tragica, ci mostra che la lotta a ogni genere di mafia, a ogni genere di crimine deve essere la priorità, affinché nessun bambino, nessuna persona debba più rimanere vittima di questa violenza, vittima di una ferita di guerra tra criminali".

