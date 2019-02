Cardito, funerale bimbo ucciso. Arcivescovo: "Folle abitudine al male"

Tensione ai funerali del bimbo di sette anni ucciso a Cardito dal convivente della madre. Durante l’ingresso in chiesa del feretro alcuni parenti del papà del piccolo hanno iniziato a inveire contro la donna e sono stati invitati a uscire dalle forze dell'ordine. Ai funerali, seguiti da centinaia di persone nella chiesa di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine, sono presenti entrambi i genitori. I due, separati da tempo, si sono seduti in file diverse.

L'omelia dell'arcivescovo di Pompei

''Il mio desiderio è di raccogliere tutto quanto avete nel cuore per rivolgermi al piccolo Giuseppe''. È iniziata con queste parole l'omelia dell'arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo. ''Caro Giuseppe - ha proseguito rivolgendosi direttamente al bambino - anche ad un sacerdote davanti all'altare possono venire meno le parole. Parole che non siano preghiere, quelle preghiere che ora ti avvolgono come carezze di cui tu hai diritto più di tutti. Non voglio farti mancare le parole che ti possono servire per capire il resto della vita che ti è stata estirpata. Non puoi esserti affacciato al mondo - ha proseguito - per essere vittima della violenza, di attimi di follia di chi per le cause della vita si trovava sotto il tuo stesso tetto. La vita ti ha perduto - ha affermato monsignor Caputo - e ci mostra il rimpianto e la consapevolezza di un male che diventa malessere. La tua morte è un irreparabile sfregio all'umanità''.

Monsignor Caputo: "Esiste una folle abitudine al male"

"Esiste una folle abitudine al male" - ha spiegato Caputo -. Ci fa diventare indifferenti e ci impedisce di cogliere i momenti e le situazioni di crisi. Anche le istituzioni fanno sempre più fatica ad approntare interventi adeguati e soprattutto a mettere in atto misure di prevenzione". L'arcivescovo ha poi affermato che ''il dolore ci toglie il respiro. Ora serve il silenzio, silenzio che possa oltrepassare il frastuono, il clamore attorno alla morte di Giuseppe''.

L'arcivescovo ha rivolto un pensiero alle sorelline

Nell'omelia monsignor Caputo ha anche fatto riferimento alle due sorelline del bimbo ucciso: ''Il nostro pensiero - ha detto dall'altare il vescovo di Pompei rivolgendosi direttamente al bambino- va alle tue sorelline, vittime anche loro di quella tua stessa violenza alla quale speriamo sia state sottratte per sempre. Saranno loro, più di tutti, che sentiranno la tua mancanza''. L'arcivescovo si è poi interrogato su ''cosa possiamo fare noi, come posiamo evitare che la violenza continui a regnare nella nostra società? Tutti noi dobbiamo voltare le spalle, senza ripensamenti, al disamore, ai soprusi, all'indifferenza, alle frustrazioni''.



Data ultima modifica 02 febbraio 2019 ore 17:26