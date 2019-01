Giocando, avevano rotto la sponda del lettino appena comprato dopo aver fatto tanti "sacrifici". E' per questo motivo che il 24enne di Cardito (Napoli) avrebbe picchiato a morte Giuseppe, di 7 anni, e ferito gravemente la sorellina di 8, entrambi figli della compagna. Questa la confessione dell'uomo, secondo quanto riportano diversi quotidiani locali, resa al termine del lungo interrogarorio che ha portato al fermo per omicidio volontario e tentato omicidio.

Proseguono le indagini

Il 24enne ha anche detto che i bimbi sarebbero stati colpiti a pugni e calci ma non, come trapelato, con la mazza di una scopa. L'uomo avrebbe rotto la scopa per rabbia, ma non l’avrebbe usata contro i bambini. Intanto, continua il lavoro degli investigatori per cercare di definire tutti gli aspetti della vicenda, a cominciare dal ruolo avuto dalla madre dei bambini e compagna dell'uomo.