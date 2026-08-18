Festa Bikers 2026, al via il raduno motociclistico a Cologno al Serio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Festa Bikers 2026, al via oggi il raduno a Cologno al Serio: il programma

Moto

Torna la passione per le due ruote nel paese in provincia di Bergamo che per quasi una settimana si prepara alla 29esima edizione di uno degli eventi più attesi per i bikers. Si tratta di un vento internazionale che oltre alla passione le moto prevede anche una serie di appuntamenti correlati all’insegna di musica e divertimento

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La Festa Bikers scalda i motori. Dal 18 al 23 agosto 2026 torna a Cologno al Serio (Bergamo) l’appuntamento dedicato alle due ruote con la 29ª edizione di no dei più importanti motoraduni benefici d'Italia. L'evento, organizzato dall'Associazione Bikers Cologno al Serio ETS, richiama ogni anno migliaia di motociclisti e appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia e dall'estero, unendo spettacolo, intrattenimento e solidarietà. 

Le origini

Nata nel 1997, Festa Bikers è cresciuta fino a diventare un appuntamento internazionale, mantenendo sempre la propria vocazione per la solidarietà: sostenere associazioni e progetti del territorio attraverso il ricavato della manifestazione. Nel corso degli anni sono stati devoluti oltre 500.000 euro a favore di enti e iniziative solidali. 

Il programma

L'edizione 2026 si svolgerà dal 18 al 23 agosto nell'area di Viale Padania, a Cologno al Serio, trasformata per l'occasione in un grande villaggio dedicato al mondo biker. Tra gli appuntamenti in programma sono previsti concerti live, area custom con specialisti e artigiani, la mostra mercato con espositori di modelli e accessori, un’area con attuatori, stand gastronomici e la possibilità di utilizzare l’area campeggio. Come ogni anno confermata anche la lotteria benefica con diversi premi in palio. 

Un evento all'insegna della solidarietà 

Festa Bikers non è soltanto un grande raduno motociclistico, ma rappresenta uno degli eventi benefici più importanti della Bergamasca. L'impegno dei circa 300 volontari permette ogni anno di raccogliere fondi destinati a hospice, associazioni di volontariato e numerosi progetti sociali del territorio.

Motori: ultime notizie

Esame per la Patente B, record di bocciati in Italia: i dati 2025

Motori

Secondo un recente sondaggio sui dati del 2025, il 92% degli autisti non passerebbe la prova...

Chi è Herbert Wertheim, ha pagato 40 milioni per la prima Ferrari Luce

Motori

Imprenditore e filantropo americano, Wertheim ha costruito la sua fortuna nel settore...

Festa Bikers 2026, al via il raduno motociclistico a Cologno al Serio

Moto

Torna la passione per le due ruote nel paese in provincia di Bergamo che per quasi una settimana...

Pedaggio autostrade, arriva il free flow ai caselli: come funziona

Motori

Niente più code davanti alle barriere, nessun biglietto da ritirare e soprattutto nessuna...

Ferrari, asta record per la Luce "Tailor Made": venduta a 40 mln

Motori

Lo chassis 0 della prima elettrica del Cavallino Rampante, un modello esclusivo e unico, è stato...

I più letti