Festa Bikers 2026, al via il raduno motociclistico a Cologno al Serio

La Festa Bikers scalda i motori. Dal 18 al 23 agosto 2026 torna a Cologno al Serio (Bergamo) l’appuntamento dedicato alle due ruote con la 29ª edizione di no dei più importanti motoraduni benefici d'Italia. L'evento, organizzato dall'Associazione Bikers Cologno al Serio ETS, richiama ogni anno migliaia di motociclisti e appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia e dall'estero, unendo spettacolo, intrattenimento e solidarietà.

Le origini

Nata nel 1997, Festa Bikers è cresciuta fino a diventare un appuntamento internazionale, mantenendo sempre la propria vocazione per la solidarietà: sostenere associazioni e progetti del territorio attraverso il ricavato della manifestazione. Nel corso degli anni sono stati devoluti oltre 500.000 euro a favore di enti e iniziative solidali.

Il programma

L'edizione 2026 si svolgerà dal 18 al 23 agosto nell'area di Viale Padania, a Cologno al Serio, trasformata per l'occasione in un grande villaggio dedicato al mondo biker. Tra gli appuntamenti in programma sono previsti concerti live, area custom con specialisti e artigiani, la mostra mercato con espositori di modelli e accessori, un’area con attuatori, stand gastronomici e la possibilità di utilizzare l’area campeggio. Come ogni anno confermata anche la lotteria benefica con diversi premi in palio.

Un evento all'insegna della solidarietà

Festa Bikers non è soltanto un grande raduno motociclistico, ma rappresenta uno degli eventi benefici più importanti della Bergamasca. L'impegno dei circa 300 volontari permette ogni anno di raccogliere fondi destinati a hospice, associazioni di volontariato e numerosi progetti sociali del territorio.