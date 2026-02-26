Moto Europa 2026, i modelli finalisti: premiazione ai Motodays di Roma

Il 7 marzo, durante la manifestazione Motodays organizzata presso la Fiera di Roma, sarà proclamata “Moto Europa 2026”. Il riconoscimento, organizzato da UIGA, l’Unione italiana giornalisti dell’automotive, è alla prima edizione e verrà assegnato ogni anno alla moto più significativa lanciata in Europa nell’anno precedente. In gara Aprilia Tuono 457, Bmw R 1300 GS, Ducati Multistrada V4, Royal Enfield Bear 650 e Yamaha R9

Si avvicina la proclamazione della vincitrice del premio Moto Europa 2026. Dopo la selezione delle cinque finaliste, l’annuncio sarà dato il 7 marzo in occasione della manifestazione Motodays organizzata da Fiera di Roma in programma dal 6 all’8 marzo. “La scelta delle finaliste - ha spiegato Gaetano Cesarano, presidente di UIGA - non è stata semplice, anzi è stato piuttosto complesso decidere quali modelli preferire. Alla fine, sono emerse le moto che si distinguono per innovazione, qualità, piacere di guida e capacità di interpretare le esigenze del mercato europeo contemporaneo”. “Uno degli elementi distintivi del premio Moto Europa – ha proseguito Cesarano – è la sua indipendenza. Infatti, non è legato ad alcuna testata giornalistica e viene gestito in modo autonomo da UIGA con la sua giuria di giornalisti esperti e opinion leader”.

Moto Europa 2026, come votare Dopo la prima fase di scelta tra tutte le partecipanti, sono nuovamente aperte le votazioni ristrette alle sole cinque moto finaliste. Opinion leader e giornalisti iscritti all’associazione sono chiamati a esprimere la loro preferenza per la vincitrice, ma non saranno solo gli addetti ai lavori a votare, in quanto tutti gli appassionati potranno esprimere la loro preferenza e scegliere la loro moto preferita direttamente a Motodays nel corso del primo giorno di fiera o collegandosi sin d’ora al sito www.premiomotoeuropa.it. Seguendo l’esempio del premio Auto Europa, il voto della “giuria popolare” si sommerà così al giudizio degli esperti per decretare la vincitrice di Moto Europa 2026.

Moto Europa 2026, le finaliste Quali sono le cinque finaliste in lizza per il premio Moto Europa 2026? Andando in ordine alfabetico, si parte dall’Aprilia Tuono 457. Pensata per avvicinare una nuova generazione di motociclisti al mondo delle naked sportive, la Tuono 457 porta in una cilindrata accessibile tutta la personalità Aprilia. Il bicilindrico parallelo da 457 cc, il peso contenuto e la ciclistica raffinata la rendono una moto sorprendentemente divertente, capace di conquistare sia i neofiti sia i piloti più esperti in cerca di agilità e coinvolgimento nella guida quotidiana. L’elenco delle finaliste continua con la Bmw 1300 Gs, – Evoluzioni di una vera icona, rappresentano il punto di riferimento per chi sogna viaggi senza confini. Il nuovo boxer da 1300 cc, le sospensioni evolute e una tecnologia tra le più sofisticate del segmento trasformano ogni percorso in un’esperienza completa, dalla strada all’off-road più impegnativo, mantenendo intatto il dna della Gs. La terza finalista è la Ducati Multistrada V4, dove sportività e vocazione al viaggio convivono in una delle adventure bike più tecnologicamente avanzate sul mercato. Il motore V4 Granturismo da 170 cavalli, le sospensioni semi-attive e i sistemi radar rendono la Multistrada V4 una compagna capace di offrire prestazioni elevate, sicurezza e comfort su ogni tipo di itinerario. Non manca la Royal Enfield Bear 650, una scrambler moderna dall’anima autentica, che conquista con il suo stile evocativo e il carattere genuino. Il bicilindrico da 648 cc, l’erogazione fluida e la leggerezza complessiva la rendono ideale per chi cerca emozioni sincere, libertà e versatilità, sia sull’asfalto sia sugli sterrati. A chiudere il quintetto delle finaliste la Yamaha R9, tra le sportive più attese degli ultimi anni capace di portare su strada e in pista un equilibrio riuscito tra accessibilità e prestazioni. Il motore tricilindrico CP3 da 890 cc, il design aggressivo e la precisione dinamica la rendono una degna erede della tradizione supersport Yamaha, in grado di entusiasmare i puristi della guida.