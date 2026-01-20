Honda SH e BMW GS 1300 hanno dominato il mercato delle due ruote in Italia nel 2025, conquistando rispettivamente il primato di scooter e moto più venduta.

Gli scooter continuano a trainare il mercato delle due ruote in Italia. A fronte di un 2025 chiuso a -7,5% con 345.287 immatricolazioni contro le 373.344 del 2024, il settore degli scooter non conosce crisi e ha visto salire il numero di contratti firmati da 186.943 a 197.043. Ma quali sono gli scooter e le moto più vendute in Italia nel 2025?

Come tradizione l'Honda SH 125 si conferma lo scooter più amato dagli italiani, con 19.294 immatricolazioni nel 2025. Seconda posizione per Honda SH 350 arrivato a 11.201 immatricolazioni, davanti a Honda SH 150 a quota 10.126 contratti. Quarto podio sempre per il marchio giapponese, grazie alle 7.739 immatricolazioni ottenute da Honda X-Adv. In quinta posizione troviamo Piaggio Liberty 125, a quota 7.712, seguito da Kymco People S 125 arrivato a 6.533 contratti e in settima posizione torna Honda con ADV 350 a 6.039 immatricolazioni. Ottava posizione per Kymco Agility 125, 5.551 consegne, e in nona posizione si piazza il primo marchio cinese con Voge Sfida SR16 a 5.484 immatricolazioni. Yamaha Xmax 300 chiude la classifica dei 10 scooter più venduti in Italia con 5.097 consegne.

Le moto più vendute in Italia nel 2025

Conferme anche tre la moto più vendute in Italia nel 2025, con la Bmw 1300 GS saldamente in prima posizione con 3.977 immatricolazioni da gennaio a dicembre 2025. Seconda per posizione per la Bmw 1300 GS Adventure, a sottolinearne la bontà del progetto, a quota 2.986 e terzo gradino del podio per l'Honda XL 750 Transalp. Quarta e quinta posizione per Yamaha rispettivamente con Tracer 9, 2.844 immatricolazioni, e MT-07 a quota 2.714. Honda Africa Twin occupa la sesta posizione tra le moto più vendute in Italia nel 2025, con 2.693 contratti, e in settima posizione arriva il primo marchio cinese con CFmoto 450 MT arrivata a 2.371 consegne. Ottava posizione per Yamaha Tenere 700, 2.182 immatricolazioni, e in nona posizione si piazza Ducati Multistrada V4 a 2.174 consegne. Decima posizione per Kawasaki Z900, arrivata a 2.170 immatricolazioni.