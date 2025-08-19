Festa Bikers 2025, il raduno di motociclisti a Cologno al Serio

Esplora tutte le offerte Sky
Festa Bikers 2025, programma ed eventi del raduno di motociclisti a Cologno al Serio (BG)

Moto

Dal 19 al 24 agosto torna Festa Bikers, motoraduno benefico giunto alla sua ventottesima edizione.

Dal 19 al 24 agosto torna Festa Bikers, motoraduno benefico giunto alla sua ventottesima edizione. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Bikers Cologno al Serio ETS, offre un ricco programma di eventi e attrazioni.

Due palchi per concerti dal vivo, celebri Kustomizer, l’area Kustom Lab, stunt rider, numerosi stand gastronomici e la presenza di tatuatori professionisti. Tra le attrazioni più spettacolari, il Fearless Devil Wall of Death, esibizioni e combattimenti di arti marziali a cura di Free Combat Academy, oltre alla consolidata mostra mercato con 50 espositori del settore e la rinnovata presenza di MotoEbike Bergamo con circuito dedicato.

Festival Metal Festa Bikers

Protagonista assoluto il Festival Metal Festa Bikers, questo il programma ufficiale:

PALCO PRINCIPALE

GIOVEDÌ 21 agosto 2025

  • PINO SCOTTO
  • GAME OVER

VENERDÌ 22 agosto 2025

  • BURNING WITCHES
  • THE 7TH GUILD
  • LIONSOUL

SABATO 23 agosto 2025

  • WYTCH HAZEL
  • DOBERMANN

PALCO COSTRUTTORI

VENERDÌ 22 agosto 2025

  • THE HORNETS

SABATO 23 agosto 2025

  • THE CLAMPS

Evento benefico

L’evento ha una missione benefica: sostenere alcune associazioni territoriali devolvendo i proventi della manifestazione a chi ha più bisogno. L’ingresso alla festa è gratuito per chi accede a piedi, mentre per i partecipanti al motoraduno è previsto un contributo di 10€ per motocicletta, che comprende l’accesso per tutte le serate e un gadget commemorativo. Per chi desidera vivere l’esperienza completa, sono disponibili gratuitamente servizi, docce e area campeggio.

Confermata anche la tradizionale sottoscrizione a premi, con biglietti disponibili al costo di 1€ ciascuno per tutta la durata dell’evento. Come primo premio, l’Associazione Bikers Cologno al Serio ETS mette in palio una nuovissima Harley-Davidson CRUISER STREET BOB BILIARD GRAY.

 

Contatti:
Associazione Bikers Cologno al Serio ETS
info@festabikers.com

