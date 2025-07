Honda Day, il programma dell'evento a Misano

Il 5 luglio 2025 torna la giornata per tutti gli appassionati delle due ruote. Oltre a girare sul Misano World circuit Marco Simoncelli con la propria moto, ci sarà il raduno delle moto d'epoca e la possibilità di esperienze di guida per i principianti. Attesi anche diversi ospiti

L'apuntamento è per sabato 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli per l'Honda day, un evento interamente dedicato ad appassionati e possessori di moto della casa giapponese.

I modelli ammessi e cosa fare

Sabato 5 luglio 2025 la pista sarà interamente riservata alle attività dell’Honda Day. I modelli idonei all’ingresso in pista durante l’evento sono tutte le Fireblade, VTR1000, CBR600RR, CBR650R, CBR650F, CBR600F, CB1000R, VFR800F, VFR1200F, Hornet 1000, Hornet 900, Hornet 750, Hornet 600, CB650R, CB650F, CB500 Hornet, CBR500R, e CB500F (queste ultime tre gireranno insieme in un turno separato)*. Ci sarà inoltre la possibilità di testare in circuito le CBR1000RR-R Fireblade, CBR600RR e CBR650R

L'iscrizione ha un costo di € 65 per accedere in pista con almeno 2 turni assicurati durante tutto l’arco della giornata, con servizio di cronometraggio e noleggio transponder inclusi nella quota e una T-shirt celebrativa che verrà consegnata a tutti i partecipanti all’evento. Per prenotare bisogna scaricare il modulo di adesione sul sito e l’informativa sulla privacy e inviarla via mail.

Gli ospiti

La giornata vedrà la presenza dei piloti Honda Johann Zarco e Somkiat Chantra (che faranno anche da apripista) insieme al Team Principal Lucio Cecchinello. Sul palco il deejay Chicco Giuliani e, dalle ore 18:30, un aperitivo prima dell’esibizione del deejay Mario Fargetta. Inoltre, sarà presente la Scuderia Improve di Firenze Motor (impegnata nel CIV nella categoria SBK e nel Trofeo Monomarca “Pro Honda CBR600RR Cup by Improve”) con il pilota Gabriele Giannini e le esibizioni freestyle all'interno del paddock del Circus Trial Tour, in sella alle Montesa Cota.

Il souvenir

Sarà possibile farsi fotografare sul set della “Moto in Piega”, a bordo della CBR600RR HRC in configurazione Pro Honda CBR600RR Cup by Improve, il nuovo Trofeo monomarca inserito all’interno del CIV 2025 e ricevere la foto in tempo reale.