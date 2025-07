Motoraduni luglio, calendario e date: eventi in programma in Italia

Dai raduni di mezzi d'epoca a eventi enogastronomici legati alle due ruote, fino ad appuntamenti competitivi su ogni tipo di percorso. Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti in Italia per gli appassionati di moto nel mese di luglio 2025

Ecco una selezione degli appuntamenti più importanti per gli appassionati di due ruote nel mese di luglio 2025.

Honda Day - Misano Adriatico, 5 luglio

Sabato 5 luglio Honda Day al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sulla propria due ruote Honda gli appassionati potranno entrare in pista per almeno 2 turni assicurati durante l’arco della giornata, con servizio di cronometraggio e noleggio inclusi nella quota di iscrizione. Ospiti i piloti professionisti Johann Zarco e Somkiat Chantra. Si potranno provare i modelli della gamma e fare anche una prima esperienza in sella alle due ruote. Gli appassionati dei modelli d’epoca Honda iscritti a Honda Italia Classic potranno partecipare al terzo raduno ufficiale ed effettuare un giro turistico guidato su un itinerario fuori dal circuito, più un giro di pista in parata.

Entracque bike weekend - Cuneo, 10/13 luglio

Dal 10 al 13 luglio per un fine settimana nel cuore delle Alpi Cuneesi. In programma musica e concerti, acrobazie con stuntman, 50 stand, 5 ristoranti, spettacoli mozzafiato con il muro della morte, luna park, piscina e mercatino dell’usato, ma soprattutto le più belle special del 2025 con i loro preparatori di moto, i cui migliori esemplari verranno premiati. È previsto un raduno di auto e moto storiche.

Ingresso e campeggio libero.

11° Vespagiro val Stirone - Busseto (PR), 12/13 luglio

Per i vespisti giro nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, affrontando i primi rilievi appenninici. L’appuntamento è a Busseto (Parma), il 12 e 13 luglio.

Ritrovo sabato 12, alle ore 17:00 alla trattoria Cavallo o in alternativa al The Menkeys Camp&Grill a pochi passi dove si terrà la cena conviviale.

Domenica 13, dalle ore 8:00 iscrizioni con colazione rustica e alle ore 10:00 partenza per il giro in Vespa con sosta nel borgo del castello di Vigoleno. Nel pomeriggio festa e premiazioni.

30° Guzzi Friends - Beura, 18/20 luglio

Dal 18 al 20 luglio, a Beura (Verbano-Cusio-Ossola) appuntamento imperdibile per gli appassionati di Moto Guzzi. Nel programma giri turistici alla scoperta del Passo del Sempione, cascate del Toce, Alpe Devero, Macugnaga e lago Maggiore.

Motorshow Gimigliano - Gimigliano (Cz), 19/20 luglio

Il 19 e 20 luglio in Calabria. Apertura della manifestazione con iscrizioni al “2° Trofeo Moto Donna”, corsi di guida “hobby sport young 2025” per bambini dai 6 ai 14 anni e gioco “colora la tua moto” per bambini di età inferiore. Poi spettacoli di drift, musica, intrattenimento. Ci sarà anche un contest Harley Davidson a cura del motoclub

Manette by night - Arezzo, 25 luglio

Il Moto Club Le manette del Valdarno propone per il 25 luglio una serata indimenticabile. Ritrovo a Montegonzi (Arezzo) alle ore 20:00 per la cena, alle ore 23:00 partenza per un emozionante giro in moto, immerso nel fascino della notte, tra curve e panorami suggestivi.

Dolomiti in tour - Sottoguda, (BL) 20/26 luglio

Una settimana nello scenario paradisiaco delle Dolomiti: il Passo dello Stelvio, il Lago di Resia per poi arrivare alla base presso l’ Hotel Marianna in località Sottoguda di Roccapietore, a due passi dalla regina della Dolomiti, la Marmolada.