The I.C.E. St. Moritz 2026, tutte le auto premiate

Introduzione
Passione, glamour e ovviamente il fascino dei motori. Il tutto sul lago ghiacciato di St. Moritz. Questo e molto altro è The I.C.E., l’International Concours of Elegance, uno degli eventi più esclusivi del settore automotive che il 30 e il 31 gennaio ha riportato tra le alpi svizzere appassionati, collezionisti e modelli iconici, con supercar del presente e del passato.
Quello che devi sapere
I gioelli in mostra sul lago
L’evento è nato nel 2019, catalizzando subito l’attenzione di migliaia di persone arrivate in Engadina per ammirare questi gioielli su ruote. L’edizione 2026 conta su oltre 50 automobili storiche che hanno avuto la possibilità di sfilare sul lago ghiacciato in una parata spettacolare e suggestiva.
Il Concorso di Eleganza
Accanto a mostre e installazioni artistiche, il momento più atteso rimane il Concours d’Elegance con cinque categorie: Barchettas on the Lake, Icons on Wheels, Open Wheels, Birth of the Hypercar e Legendary Liveries. Per quest’anno poi è stata aggiunta anche un’ulteriore premiazione, che riguarda il Best Sound, con un riconoscimento assegnato dopo l’accensione dei motori delle vetture partecipanti al concorso. Il premio più ambito però rimane il Best in Show, attribuito alla regina assoluta della kermesse e che quest’anno è andato ad una Talbot-Lago T150C SS “Teardrop”.
Le altre vincitrici
Ogni categoria ha avuto la sua Best in Class: Lancia Stratos, 1976 (Legendary Liveries); Maserati 4CLT, 1949 (Open Wheels); Jaguar XJ220, 1993 (Birth of Hypercar); Ferrari 750 Monza, 1955 (Barchettas on the Lake); Talbot Lago T150C SS ‘Teardrop’, 1937 (Icons on Wheels). Il premio Best Sound è stato assegnato alla Pontiac Vivant, 1965. Inoltre, nell’occasione, alla Ferrari Dino 206 S, 1967 (Icons on Wheels) è stato conferito il premio Spirit of St. Moritz, firmato dall’artista Rolf Sachs e consegnato da Marijana Jakic, CEO di St. Moritz Tourismus AG. Infine, la McLaren F1 GTR Lark,1996 (Birth of the Hypercar) è stata insignita del premio del pubblico Hero Below Zero.
Maserati protagonista
Tra i protagonisti assoluti di questa edizione anche Maserati, che ha scelto l’esclusiva kermesse per svelare un’anteprima mondiale unica nel suo genere: la MCPura Cielo Frozen Magma, una one-off personalizzata dal programma Maserati Fuoriserie appositamente per un cliente svizzero. La partecipazione del Tridente però non si limita a questa one-off. La casa automobilistica modenese ha portato al The I.C.E. 2026 anche le altre novità della gamma: la MCPura Coupé e Cielo, la GT2 Stradale, GranTurismo e GranCabrio Meccanica Lirica One-Off che sono state ammirate dai visitatori, con alcuni esemplari impegnati anche sul lago ghiacciato in maniera dinamica.
Le classiche del Tridente
Presenti anche due modelli del passato, una Maserati 300S e una 4CLT (trionfatrice nella categoria Open Wheels). La presenza alla kermesse svizzera fa parte dell’impegno del brand per celebrare il centenario del logo del Tridente e dell’esordio nelle competizioni con la Tipo 26.
Lo show anche nei cieli
Diversi i momenti di intrattenimento, sia sul lago che in città con attivazioni che hanno coinvolto tutto il territorio. Tra gli show correlati più significativi anche l’esibizione della Patrouille Suisse, la squadriglia acrobatica ufficiale dell’esercito svizzero che ha sorvolato il lago ghiacciato di St. Moritz e le montagne engadinesi, in entrambi i giorni della kermesse.