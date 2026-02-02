The I.C.E. St. Moritz 2026, tutte le auto premiate

Introduzione

Passione, glamour e ovviamente il fascino dei motori. Il tutto sul lago ghiacciato di St. Moritz. Questo e molto altro è The I.C.E., l’International Concours of Elegance, uno degli eventi più esclusivi del settore automotive che il 30 e il 31 gennaio ha riportato tra le alpi svizzere appassionati, collezionisti e modelli iconici, con supercar del presente e del passato.