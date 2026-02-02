Grande successo ad Avellino per Rosso Irpinia Passione Endurance

Introduzione
Quattro ore di testimonianze e dibattiti nel Complesso Monumentale Carcere Borbonico con i grandi protagonisti dell’automobilismo endurance. Conferito il Premio Circuito di Avellino Principe di Piemonte ad Antonello Coletta, responsabile del Dipartimento Endurance e Corse Clienti Ferrari
Quello che devi sapere
Irpinia Terra di Passioni
È stato un grande successo “Rosso Irpinia - Passione Endurance”, l’evento organizzato dalla Scuderia Irpinia Northwest Jolly in collaborazione con AV Automobilismo Irpino e Ruote Bianche e dedicato al fascino delle corse di durata ed alle recenti vittorie firmate Ferrari.
In oltre quattro ore di racconti, testimonianze e dibattiti, nel cuore dell’Irpinia, terra di motori (#irpiniaterradimotori), l’appuntamento ideato da Francesco de Beaumont e Salvatore Tarantino ha scaldato un pubblico composto di appassionati e non solo.
Irpinia terra di motori, dunque, con una storia centenaria legata alle imprese a quattroruote e il successo dell’evento trae origine dal tentativo di riconquista di questo patrimonio storico che parte dal circuito intitolato al Principe di Piemonte protagonista, tra il 1928 e il 1933, di uno degli appuntamenti motoristici più importanti dell’epoca.
Coletta, protagonista delle vittorie Ferrari in Endurance
Antonello Coletta, Responsabile Dipartimento Endurance e Corse Clienti in Ferrari, ha illustrato la genesi del progetto Endurance, le scelte che hanno condotto ad un triennio di grandi vittorie e le sfide ancora più impegnative per assicurarne la continuità.
Pirro, l'esperienza al servizio della sicurezza dei piloti
Emanuele Pirro, cinque volte vincitore a Le Mans, già pilota F1, Presidente Commissione Monoposto F.I.A., ha spiegato quale impegno e dedizione siano state necessarie nella sua carriera straordinaria e come oggi i tratti distintivi di un pilota di vertice siano evoluti nel tempo.
Giovinazzi, dopo la Formula 1 i trionfi in Endurance
Antonio Giovinazzi, pilota ufficiale Ferrari, vincitore a Le Mans, Campione del Mondo Endurance, ha raccontato, in collegamento live, il valore e l’orgoglio vissuti nel conquistare un titolo mondiale con i colori ufficiali della Casa di Maranello.
Bruno, genio innovatore
Giancarlo Bruno, esperto editorialista e commentatore TV, già ingegnere della Scuderia Italia F1, Alfa Romeo, Honda, Seat, ha illustrato l’evoluzione storica delle Sport Prototipo protagoniste nell’Endurance attraverso le innovazioni su telaio, motore ed aerodinamica.
L'automobilismo tra passato, presente e futuro
Mario Casoni, pilota negli anni ’60 e ’70, ha ricordato le specificità di guida e tecnica vissute durante la sua carriera, tracciando anche un emozionante ricordo di Tonino Nicodemi, uno degli assi del volante Irpini più noti e suo compagno di vettura sulla leggendaria Ferrari 250 LM.
Alessandro Lago, Direttore Responsabile di Quattroruote, ha tracciato gli scenari in atto nel settore automotive e non solo correlati alla transizione ecologica.
Progetto Borgo 4.0, l'Irpinia torna protagonista
Giovanni Fabozzi, in rappresentanza di Paolo Scudieri, Presidente ANFIA Automotive e Adler Group, ha descritto lo stato dell’arte nel progetto Borgo 4.0 in atto sulle strade d’Irpinia, a Lioni (AV), per la sperimentazione dei sistemi di guida autonoma.
Gare in salita ed Endurance, differenze e similitudini
Lucio Peruggini, pilota Campione Italiano di Super Salita con la Ferrari 488 Challenge Evo tra l’altro in bella mostra negli spazi esterni, ha sottolineato i punti di contatto e di distanza per la guida in gare di durata o di velocità sulla distanza o in salita.
Quasi un completamento del dibattito, emozionante almeno quanto i racconti degli ospiti intervenuti, la selezione di fedelissime riproduzioni in scala delle vetture protagoniste in Endurance a cura del Le Mans Model Fan Club, opera di appassionati modellisti coordinati da Vito Sandivasci.