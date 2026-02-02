Offerte Sky
Grande successo ad Avellino per Rosso Irpinia Passione Endurance

Saloni ed eventi

Introduzione

Quattro ore di testimonianze e dibattiti nel Complesso Monumentale Carcere Borbonico con i grandi protagonisti dell’automobilismo endurance. Conferito il Premio Circuito di Avellino Principe di Piemonte ad Antonello Coletta, responsabile del Dipartimento Endurance e Corse Clienti Ferrari  

Quello che devi sapere

Irpinia Terra di Passioni

È stato un grande successo “Rosso Irpinia - Passione Endurance”, l’evento organizzato dalla Scuderia Irpinia Northwest Jolly in collaborazione con AV Automobilismo Irpino e Ruote Bianche e dedicato al fascino delle corse di durata ed alle recenti vittorie firmate Ferrari.

In oltre quattro ore di racconti, testimonianze e dibattiti, nel cuore dell’Irpinia, terra di motori (#irpiniaterradimotori), l’appuntamento ideato da Francesco de Beaumont e Salvatore Tarantino ha scaldato un pubblico composto di appassionati e non solo.

Irpinia terra di motori, dunque, con una storia centenaria legata alle imprese a quattroruote e il successo dell’evento trae origine dal tentativo di riconquista di questo patrimonio storico che parte dal circuito intitolato al Principe di Piemonte protagonista, tra il 1928 e il 1933, di uno degli appuntamenti motoristici più importanti dell’epoca. 

1/7

Coletta, protagonista delle vittorie Ferrari in Endurance

Antonello Coletta, Responsabile Dipartimento Endurance e Corse Clienti in Ferrari, ha illustrato la genesi del progetto Endurance, le scelte che hanno condotto ad un triennio di grandi vittorie e le sfide ancora più impegnative per assicurarne la continuità.

2/7
Pirro, l'esperienza al servizio della sicurezza dei piloti

Emanuele Pirro, cinque volte vincitore a Le Mans, già pilota F1, Presidente Commissione Monoposto F.I.A., ha spiegato quale impegno e dedizione siano state necessarie nella sua carriera straordinaria e come oggi i tratti distintivi di un pilota di vertice siano evoluti nel tempo.

Giovinazzi, dopo la Formula 1 i trionfi in Endurance
Antonio Giovinazzi, pilota ufficiale Ferrari, vincitore a Le Mans, Campione del Mondo Endurance, ha raccontato, in collegamento live, il valore e l’orgoglio vissuti nel conquistare un titolo mondiale con i colori ufficiali della Casa di Maranello.

3/7

Bruno, genio innovatore

Giancarlo Bruno, esperto editorialista e commentatore TV, già ingegnere della Scuderia Italia F1, Alfa Romeo, Honda, Seat, ha illustrato l’evoluzione storica delle Sport Prototipo protagoniste nell’Endurance attraverso le innovazioni su telaio, motore ed aerodinamica.

4/7
L'automobilismo tra passato, presente e futuro

Mario Casoni, pilota negli anni ’60 e ’70, ha ricordato le specificità di guida e tecnica vissute durante la sua carriera, tracciando anche un emozionante ricordo di Tonino Nicodemi, uno degli assi del volante Irpini più noti e suo compagno di vettura sulla leggendaria Ferrari 250 LM.

Alessandro Lago, Direttore Responsabile di Quattroruote, ha tracciato gli scenari in atto nel settore automotive e non solo correlati alla transizione ecologica.

5/7

Progetto Borgo 4.0, l'Irpinia torna protagonista

Giovanni Fabozzi, in rappresentanza di Paolo Scudieri, Presidente ANFIA Automotive e Adler Group, ha descritto lo stato dell’arte nel progetto Borgo 4.0 in atto sulle strade d’Irpinia, a Lioni (AV), per la sperimentazione dei sistemi di guida autonoma.

6/7
Gare in salita ed Endurance, differenze e similitudini

Lucio Peruggini, pilota Campione Italiano di Super Salita con la Ferrari 488 Challenge Evo tra l’altro in bella mostra negli spazi esterni, ha sottolineato i punti di contatto e di distanza per la guida in gare di durata o di velocità sulla distanza o in salita.

Quasi un completamento del dibattito, emozionante almeno quanto i racconti degli ospiti intervenuti, la selezione di fedelissime riproduzioni in scala delle vetture protagoniste in Endurance a cura del Le Mans Model Fan Club, opera di appassionati modellisti coordinati da Vito Sandivasci.

7/7
