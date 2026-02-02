Grande successo ad Avellino per Rosso Irpinia Passione Endurance

È stato un grande successo “Rosso Irpinia - Passione Endurance”, l’evento organizzato dalla Scuderia Irpinia Northwest Jolly in collaborazione con AV Automobilismo Irpino e Ruote Bianche e dedicato al fascino delle corse di durata ed alle recenti vittorie firmate Ferrari.



In oltre quattro ore di racconti, testimonianze e dibattiti, nel cuore dell’Irpinia, terra di motori (#irpiniaterradimotori), l’appuntamento ideato da Francesco de Beaumont e Salvatore Tarantino ha scaldato un pubblico composto di appassionati e non solo.



Irpinia terra di motori, dunque, con una storia centenaria legata alle imprese a quattroruote e il successo dell’evento trae origine dal tentativo di riconquista di questo patrimonio storico che parte dal circuito intitolato al Principe di Piemonte protagonista, tra il 1928 e il 1933, di uno degli appuntamenti motoristici più importanti dell’epoca.