Arriva in Italia il primo modello del marchio cinese pensato per il nostro mercato e per quello europeo, una vettura a ruote alte di segmento C con un design accattivante e contenuti tecnologici completi. Due gli allestimenti disponibili e tre motorizzazioni, dal termico all’elettrico con prezzo da 26.950 euro. Ecco la nostra prova al volante di GWM Ora 5

Design ispirato alla natura, tre motorizzazioni con l’ibrido al centro, esperienza digitale e tecnologia accessibile. Sono questi i quattro pilastri su cui poggia GMW Ora 5, il suv di segmento C che rappresenta il primo tassello di espansione in Italia del colosso cinese. Great Wall Motors, il cui acronimo ora sta mutando in Go With More per essere al passo con i tempi, arriverà nel nostro Paese anche con altre vetture, non soltanto modelli multienergia per il mercato generalista ma anche una linea di veicoli premium e una car line dedicata a pick-up e suv di grandi dimensioni.

Design

Il linguaggio stilistico di Ora 5 è fatto di linee morbide, ispirate proprio al mondo naturale, con fari a goccia all’anteriore che si prolungano idealmente verso l’abitacolo. In coda troviamo un motivo LED a tutto portellone integrato nel lunotto, dove trova posto anche il tergicristallo e una silhouette accattivante ma anche efficiente. Basti pensare che con la versione elettrica si arriva ad un Cx di 0,26. A firmare il design di questo modello, l’inglese Andrew Dyson. Lunga 4,47 metri e con un passo di 2,72 metri, Ora 5 ha una capacità di carico di 440 litri. La palette dei colori include il Blu Lago come tinta di lancio e le vernici metallizzate Nero Abissale, Verde Boreale e Grigio Metropoli, alle quali si aggiunge anche il pastello Bianco Aurora.

Gli interni di GWM Ora 5

Gli interni sono minimali, con un ambiente che richiama l’evoluzione della luce in tre momenti della giornata, dal mattino alla sera. Dietro al volante un cluster da 10,25’’ mentre al centro della plancia un touch da 14,6’’ basato sul sistema Coffee OS. La logica di utilizzo è quella di un grande tablet o di uno smartphone, con schermate intuitive e una risposta rapida del sistema. Le finiture utilizzano materiali sostenibili o riciclati, come la pelle sintetica e accanto all’ergonomia c’è sempre la praticità con prese USB A e C e 33 vani portaoggetti.

Gamma motori

La gamma delle motorizzazioni di GWM Ora 5 include il benzina puro, l’ibrido e l’elettrico. Nel primo caso abbiamo un 1.5 turbo Ciclo Miller da 160 CV, stessa unità poi per l’Hi2, l’ibrido di nuova generazione che all’unità termica combina due motori elettrici per 223 CV di potenza massima con trasmissione DHT e cambio a due velocità. Infine la versione full electric, da 150 kW, circa 205 CV e una batteria da 58,3 kWh per 435 km di autonomia. Per la nostra prova abbiamo scelto l’ibrida che lavora con uno schema serie-parallelo: in pratica a basse velocità è l’elettrico a muovere le ruote, sfruttando l’energia accumulata nella batteria da 1,09 kWh, con il termico a fare da generatore nella mentre oltre i 60 km/h le due componenti lavorano assieme.

Come va GWM Ora 5



L’affinamento della dinamica di guida fatto in Europa e in particolare in Italia c’è e si vede: gli ingegneri di Racing Syn, azienda nostrana specializzata dapprima nel motorsport e poi anche nelle auto di serie, hanno contribuito in maniera sostanziale al fine tuning di Ora 5. Un lavoro congiunto e mirato c’è e si vede: lo sterzo è ben tarato mentre le sospensioni sono morbide ma comunque in grado di assorbire le irregolarità stradali grazie al classico schema McPherson all’anteriore e Multilink al posteriore. Piccolo neo la rumorosità della powertrain full hybrid, che a volte arriva troppo all’interno dell’abitacolo anche se l’ambiente di bordo mantiene una buona insonorizzazione. La percezione dell'abitacolo e dei materiali trasmette poi una buona qualità, con attenzione alle finiture orientate proprio alla clientela europea.

Prezzo e allestimenti



Grande attenzione poi alla sicurezza, con una suite di sistemi di assistenza alla guida completa, persino di telecamera a 540°. A bordo infatti troviamo il sistema di guida assistita Coffee Pilot Ultra, giunto alla terza generazione, che si avvale di 13 sensori e integra 23 funzioni dedicate alla sicurezza attiva. Due gli allestimenti disponibili. Origin e Premium e prezzo da 26.950 euro per la versione termica. Il listino poi sale a 28.600 euro per la ibrida e 36.000 euro per la variante 100% elettrica. Con una rete di concessionari in espansione e una rete di assistenza già operativa, ora la sfida italiana è lanciata