Toyota Yaris Cross, prezzo e caratteristiche della nuova ibrida

Toyota Yaris Cross si aggiorna nel design e nelle dotazioni. Per il 2026 resta solo il Full Hybrid da 130 CV con trazione anteriore oppure integrale AWD-i. , con prezzi da 29.600 euro. La versione 2026 arriva nelle concessionarie italiane da settembre e abbandona il precedente sistema ibrido da 116 cavalli Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Arriva l'aggiornamento di una delle best seller del mercato italiano, Toyota Yaris Cross. Motorizzazione solo full hybrid e prezzi da 29.600 euro. Cambiano però anche designe e dotazioni. L’intervento più evidente riguarda il frontale. La griglia adotta una trama a nido d’ape verniciata nel colore della carrozzeria, mentre nella parte inferiore resta una sezione nera raccordata ai passaruota. Cambiano anche i gruppi ottici a Led, ora con luci diurne integrate. Sulla Icon arrivano cerchi in lega da 17 pollici, mentre la Premium passa ai 18 pollici. La gamma colori introduce Celestite Grey e Storm Grey, ai quali si aggiunge Precious Bronze disponibile esclusivamente in configurazione bicolore con tetto e montanti neri. La Yaris Cross misura 4,18 metri in lunghezza e 1,77 metri in larghezza, con un passo di 2,56 metri.

Interni aggiornati e più dotazioni Le modifiche proseguono nell’abitacolo, dove compaiono finiture color platino sulle porte e sulla plancia. La versione Icon riceve sedili anteriori più avvolgenti, illuminazione ambiente, caricatore wireless e sensori di parcheggio con funzione anticollisione. Sulla Premium debutta un rivestimento in similpelle SakuraTouch, realizzato anche con materiali di origine vegetale e riciclati. Su tutta la gamma diventano di serie gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente, mentre Premium e GR Sport aggiungono portellone elettrico con apertura tramite movimento del piede e Blind Spot Monitor. Restano il sistema Toyota Smart Connect con navigazione cloud, Apple CarPlay e Android Auto e il pacchetto Toyota T-Mate con Toyota Safety Sense.

Solo Full Hybrid da 130 cavalli La Yaris Cross utilizza esclusivamente il sistema Full Hybrid 130 basato sul tre cilindri benzina di 1,5 litri, abbinato al motore elettrico e alla trasmissione e-CVT. La potenza complessiva è di 130 CV, pari a 96 kW, mentre la coppia del motore elettrico anteriore raggiunge 185 Nm. La gamma comprende versioni a trazione anteriore e AWD-i, quest’ultima disponibile sugli allestimenti Icon e Premium attraverso un secondo motore elettrico sull’asse posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h varia da 10,7 a 11,2 secondi a seconda della configurazione.

Yaris Cross Premium

Toyota Yaris Cross ibrida consumi Secondo i dati di omologazione WLTP, i consumi combinati sono compresi tra 4,4 e 5,1 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 tra 100 e 116 g/km. Sulla Icon a trazione anteriore sono disponibili anche cerchi da 16 pollici, abbinabili al Comfort Pack, soluzione che consente di raggiungere il valore minimo di 100 g/km. Il bagagliaio offre 397 litri sulle versioni a trazione anteriore e 320 litri sulle AWD-i, mentre lo schienale posteriore frazionato 40/20/40 permette di modulare lo spazio di carico.

Nuova Toyota Yaris Cross GR Sport Al vertice della gamma resta la GR Sport, proposta esclusivamente con trazione anteriore e motorizzazione Hybrid 130. Ha un paraurti anteriore specifico e cerchi lavorati da 18 pollici, mentre nell’abitacolo sono presenti sedili dedicati con cuciture rosse, loghi GR e inserti specifici. Toyota interviene anche sulla taratura delle sospensioni, modificata rispetto alle altre versioni.

Yaris Cross GR Sport