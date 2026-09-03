Settembre è uno dei mesi più ricchi per gli appassionati di auto storiche, con raduni, concorsi d’eleganza e manifestazioni che attraversano l’Italia. Dalle Dolomiti alla Toscana fino al Misano World Circuit, il calendario comprende la Stella Alpina Storica, il Meeting Opel di Verona, ASI Fest e Festival Car. Ecco alcuni degli appuntamenti da segnare in agenda. Con la fine dell’estate non si ferma il calendario dedicato agli appassionati di automobili. Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Raduno Auto Storiche Fiorano - Fiorano Modenese 6 settembre Domenica 6 settembre torna il Raduno Auto Storiche di Fiorano Modenese, arrivato alla ventinovesima edizione. Il ritrovo è previsto dalle 8.30 in piazza Ciro Menotti, da dove partirà il programma della giornata. Le vetture prenderanno parte a un tour attraverso alcuni dei luoghi più legati alla storia motoristica della zona, compresa l'area della pista di Fiorano. La partecipazione è libera.

Stella Alpina Storica - Trentino dall'11 al 13 settembre Dall'11 al 13 settembre torna sulle Dolomiti la Stella Alpina Storica, giunta alla quarantunesima rievocazione. La manifestazione organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano propone quasi 400 chilometri di percorso sulle strade del Trentino, alternando guida, prove di abilità e soste dedicate al territorio. La partenza delle attività è prevista venerdì dall'aeroporto di Trento.

Opel Meeting Internazionale - Verona 12 settembre Piazza San Zeno a Verona ospita sabato 12 settembre il tredicesimo Meeting Internazionale Opel Storiche. L'edizione 2026 coincide con i trent'anni di attività di Opel Fans Italy e Opel Manta Fans Italy. Il programma prende il via alle 9.30 con l'esposizione delle vetture, che resteranno in piazza fino alle 17.30. Da questa edizione la partecipazione è aperta a tutte le Opel storiche costruite fino al 1986.

Montalcino Heritage - Montalcino 12 e 13 settembre Le strade della Val d'Orcia tornano protagoniste con la settima edizione di Montalcino Heritage. Il raduno dedicato alle auto d'epoca è in programma sabato 12 e domenica 13 settembre e abbina il motorismo storico alla scoperta del territorio toscano. Il centro di Montalcino e le strade circostanti fanno da scenario alle vetture partecipanti durante le due giornate della manifestazione.

Concorso Internazionale di Eleganza - Montecatini Terme 19 e 20 settembre Montecatini Terme ospita il 19 e 20 settembre la sedicesima edizione del Concorso Internazionale di Eleganza Automobili. L'appuntamento riprende la tradizione dei concorsi automobilistici organizzati nella città termale nel corso del Novecento. Al centro dell'edizione 2026 ci sono le automobili sportive del secolo scorso, con vetture storiche selezionate per caratteristiche tecniche, conservazione ed eleganza.

ASI Fest - Misano Adriatico dal 25 al 27 settembre Il Misano World Circuit ospita dal 25 al 27 settembre ASI Fest, organizzato per celebrare i sessant'anni dell'Automotoclub Storico Italiano. Il circuito romagnolo diventa per tre giorni un grande spazio dedicato ai veicoli storici con esposizioni, parate, esibizioni e sessioni in pista. Il programma comprende anche l'ASI Veteran Show dedicato ai mezzi centenari e un concorso d'eleganza riservato alle auto italiane immatricolate fino al 1966. L'ingresso per il pubblico è gratuito.