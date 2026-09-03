Versione sviluppata specificamente per il mercato italiano, la Kia Sportage Trifuel combina il sistema full hybrid con la doppia alimentazione benzina-Gpl. Il risultato è un Suv da 237 cavalli che non necessita di ricarica esterna e punta soprattutto su ridotti costi chilometrici ed elevata autonomia, dichiarata complessivamente oltre i 1.500 chilometri Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Kia Sportage Trifuel è un suv da 237 cavalli che combina il sistema full hybrid con la doppia alimentazione benzina-Gpl, con autonomia dichiarata oltre i 1.500 chilometri. Come funziona La denominazione Tri-Fuel identifica la presenza di tre fonti energetiche. Al motore benzina e al Gpl si aggiunge infatti la componente elettrica del sistema full hybrid, alimentata dalla batteria attraverso il recupero di energia in frenata e decelerazione. Non ci sono quindi prese di ricarica e, dal punto di vista dell’utilizzatore, la gestione rimane quella di una normale automobile a benzina e Gpl. Il progetto nasce dalla Sportage Hev e utilizza il quattro cilindri 1.6 T-GDi turbo abbinato a un motore elettrico sincrono. Il termico sviluppa 177 cavalli quando funziona a Gpl, mentre l’unità elettrica arriva a 65 cavalli ed è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza complessiva raggiunge 237 cavalli, con 380 Nm di coppia. La trasmissione è automatica a sei rapporti e la trazione esclusivamente anteriore. Lo 0-100 km/h viene completato in 7,9 secondi, mentre la velocità massima dichiarata è di 196 km/h.

Gpl e full hybrid insieme L'impianto a gas è stato sviluppato in collaborazione con BRC, marchio del gruppo Westport Fuel Systems, e rappresenta un'evoluzione del progetto già introdotto sulla Niro Tri-Fuel. La differenza più importante è rappresentata dal motore turbo della Sportage, soluzione che permette di mantenere prestazioni elevate anche con l'alimentazione a Gpl. La bombola trova posto sotto il piano di carico e offre circa 52 litri effettivamente utilizzabili. A questa si aggiunge il serbatoio della benzina, anch'esso nell'ordine dei 50 litri. Kia dichiara circa 650 chilometri percorribili sfruttando il solo Gpl e un'autonomia complessiva che può superare i 1.500 chilometri utilizzando entrambi i carburanti. La componente elettrica interviene invece automaticamente, consentendo alla vettura di viaggiare a motore termico spento nelle condizioni compatibili con il funzionamento full hybrid.

Dimensioni e bagagliaio La Sportage Tri-Fuel mantiene sostanzialmente ingombri e abitabilità delle altre versioni della gamma. La carrozzeria misura 4,54 metri di lunghezza, 1,87 metri di larghezza e 1,65 metri di altezza, con un passo di 2,68 metri. Nonostante la presenza della bombola del Gpl, la capacità del bagagliaio rimane elevata e parte da 587 litri, arrivando a 1.776 litri abbattendo gli schienali posteriori. Viene però eliminata la possibilità di regolare il piano di carico su due livelli presente su altre motorizzazioni. All'interno ritroviamo l'impostazione introdotta con il restyling della quinta generazione della Sportage, con il pannello curvo che integra due display da 12,3 pollici dedicati a strumentazione e infotainment. Il sistema multimediale supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless e gli aggiornamenti Ota, mentre la dotazione di assistenza alla guida può arrivare a sistemi di livello 2. A distinguere la Tri-Fuel è soprattutto il comando per la gestione dell'alimentazione Gpl posizionato sul tunnel centrale.