Il marchio britannico presenta la versione definitiva della variante elettrica del suo suv di lusso, con una powertrain composta da due motori e una batteria da 118,5 kWh che sarà in grado di garantire fino a 600 km di autonomia con una sola ricarica. Gli ordini per la nuova Range Rover Electric sono già aperti, con prezzo fissato a 165.400 euro

Oltre 300 brevetti, più di 60.000 ore di test virtuali e su strada, prove estreme a tutte le condizioni atmosferiche. Un solo obiettivo, entrare nell’era elettrica con un modello che potesse essere a pieno una Range Rover. Il marchio britannico è così pronto a lanciare la versione definitiva di Range Rover Electric.

Design



A livello di stile, la versione elettrica del suv di lusso britannico quasi non si differenzia dalla variante con motore endotermico. La Range Rover BEV ha una griglia anteriore ottimizzata, con cerchi con coprimozzo dedicati e sottoscocca ottimizzato. Il tutto in maniera coerente con la filosofia “Range Rover first, Electric second”.

Autonomia e prestazioni di nuova Range Rover Electric



Basata sulla piattaforma multienergia MLA, Range Rover Electric mantiene gli ingombri di powertrain della versione endotermica. La configurazione BEV include due motori da 260 kW e 850 Nm di coppia, per una potenza complessiva di 550 CV, con una batteria da circa 118 kWh che offre fino a 600 km di autonomia, 535 km di range reali secondo il marchio britannico. La nuova Range Rover Electric accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, con una potenza che consente sorpassi da 80 a 120 km/h in soli 2,7 secondi

Motore e batterie

La powetrain è composta da motori elettrici a magneti permanenti che integrano semiconduttori in carburo di silicio che consentono velocità di commutazione. Il nuovo accumulatore è composto da 344 celle prismatiche che garantiscono un’alta densità energetica, con l’architettura da 800 V che consente di supportare la ricarica rapida in corrente continua fino a 350 kW, in pratica si potranno recuperare 220 km in 10 minuti.

Dinamica di guida



Dal punto di vista della dinamica di guida, la nuova Range Rover Electric integra l’Intelligent Driveline Dynamics (IDD), che distribuisce la coppia posteriore dal 100% allo 0% per prevenire la perdita di trazione, e Integrated Traction Management (ITM), che controlla la velocità del motore entro 50 millisecondi e gestisce lo slittamento fino a 100 volte più rapidamente rispetto a un equivalente ICE. L’Integrated Traction Management lavora in sinergia con la nuova modalità Single Pedal, offrendo ai proprietari un controllo eccezionale per ripartire in modo fluido su pendenze fino a 33 gradi – una salita ripida quanto una pista da sci nera – oppure completare una salita in movimento fino a 45 gradi.

Prezzo e allestimenti



La nuova Range Rover Electric sarà prodotta a Solihull nel Regno Unito ed è già disponibile per gli ordini. La gamma che sarà composta dalla First Edition, con una specifica di lusso in Belgravia Green, Black o Varesine Blue e il nuovo abitacolo in Light Cloud Ultrafabrics PU e Kvadrat. Accanto a lei la line-up includerà anche le versioni SE, HSE e Autobiography, oltre a SV, SV Ultra e SV Black, con i clienti che potranno personalizzare i loro modelli grazie alla divisione Bespoke. Il prezzo di nuova Range Rover Electric parte da 165.400 euro.