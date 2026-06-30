La gamma del marchio americano per l’Europa è destinata ad allargarsi con l’introduzione entro il 2030 di tre nuove vetture, due di segmento B e una di segmento D che verrà sviluppata insieme al partner cinese Dongfeng. Tutte saranno multi-energia e soprattutto offriranno una variante con la trazione integrale

Cominciano a delinearsi con maggiore precisione le strategie di Jeep per il futuro. Quando Stellantis ha annunciato il nuovo piano industriale FaSTLane 2030 non erano state fornite informazioni riguardo lo sviluppo della casa automobilistica americana nei prossimi anni, con il brand che ha mantenuto il riserbo sino ad ora per poi mostrare alcuni dei pilastri sui quali poggerà la gamma di domani. Entro la fine del decennio infatti Jeep avrà una line-up composta da 6 modelli, aggiungendo ad Avenger, Compass e alla futura Recon altre tre vetture.

Tre nuove Jeep in arrivo In particolare si tratterà di due suv di segmento B e uno di segmento D, con quest’ultimo che verrà sviluppato in collaborazione con il partner cinese Dongfeng. Una gamma che dunque sarà raddoppiata rispetto a quella attuale, con una strategia ben chiara per l’Europa. Si tratterà di modelli con motorizzazioni diverse, con un approccio multi-energia che possa lasciare come ora la libertà di scelta al cliente. Tutti i modelli poi garantiranno in gamma una versione a trazione integrale, rispettando a pieno il DNA di Jeep. Approfondimento Nuova Jeep Avenger 2026, prezzo e allestimenti del Suv più venduto

Una nuova Jeep Renegade? Al momento non si sa nulla sui nomi e su quali saranno i nuovi modelli in arrivo ma è facile ipotizzare che uno di questi possa essere una nuova Renegade. La vettura del marchio, che negli anni ha riscosso un grande successo, è uscita di produzione a fine 2025 ed è probabile che il nome venga reintrodotto per legarlo a quello di uno dei due suv di segmento B che per dimensioni si collocheranno al di sopra di Avenger nella nuova gamma. Possibile dunque che la lunghezza superi i 4,20 metri visto che nelle poche informazioni fornite da Jeep a riguardo si parla di un compact B-Suv e un Large B-Suv. Per questi modelli verrà utilizzata anche la nuova piattaforma STLA One. Approfondimento Stellantis richiama oltre 1,3 milioni di veicoli Jeep

Il modello con Dongfeng Il discorso poi si amplia con il nuovo modello più grande, la Jeep di segmento D che verrà prodotta in sinergia con il partner cinese di Stellantis, Dongfeng. I vertici di Jeep ci hanno tenuto subito a sottolineare che si tratterà di un modello fortemente legato al brand, con design e ingegnerizzazione a cura del marchio americano, con il brand cinese che dovrebbe fornire la piattaforma. Ad ogni modo non si tratterà di mettere il badge su un modello già esistente ma di una vettura ex novo. Approfondimento Car design award 2026, vincono Audi, Renault e Jeep