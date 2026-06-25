Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita: tutte le caratteristiche e le novità

La Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita è una serie speciale pensata per chi cerca una 500 scoperta con una dotazione più ricca e dettagli estetici dedicati. È disponibile esclusivamente con carrozzeria Cabrio, scelta che si rifà alla storia del modello: la 500 con tetto apribile fa parte della gamma dell’icona Fiat fin dal 1957.

La caratterizzazione esterna è concentrata su pochi elementi riconoscibili. La Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita adotta calotte degli specchietti cromate, badge laterale specifico con logo Dolcevita, cerchi in lega da 16 pollici diamantati, fari full Led e capote in tessuto blu. Quest’ultima è il dettaglio che distingue maggiormente la vettura, dando alla 500 un aspetto più curato rispetto alle versioni standard. Sotto il cofano c’è il mild hybrid della 500 Hybrid, con motore 1.0 FireFly da 65 cavalli abbinato alla tecnologia 12V e al cambio manuale.

Interni Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita Anche l’abitacolo segue la stessa impostazione. I sedili sono rivestiti in tessuto Pieds de poule e vinile, con logo “500” ricamato. La dotazione comprende autoradio DAB con schermo da 10,25 pollici, climatizzatore automatico, sensore pioggia e sensori di parcheggio posteriori. Sono contenuti utili soprattutto nell’uso urbano, dove la 500 continua a essere nel suo ambiente naturale.