Chi è Herbert Wertheim, ha pagato 40 milioni per la prima Ferrari Luce

Imprenditore e filantropo americano, Wertheim ha costruito la sua fortuna nel settore dell’optometria con la Brain Power Incorporated. È anche il maggiore azionista individuale della società aerospaziale Heico e da anni colleziona Ferrari di grande valore

È Herbert “Herbie” Wertheim l’acquirente della Ferrari Luce “Telaio 0”, il primo esemplare dell’elettrica del Cavallino venduto all’asta durante la Monterey Car Week per 40 milioni di dollari. Imprenditore e filantropo americano di 87 anni, Wertheim è già noto nel mondo dei collezionisti Ferrari. L’auto tornerà ora a Maranello e sarà consegnata nel primo trimestre del 2027.

Nato a Filadelfia nel 1939 da immigrati tedeschi, Wertheim è cresciuto a Hollywood, in Florida, in una famiglia operaia. A 17 anni si arruolò nella Marina statunitense e successivamente si laureò in optometria al Southern College of Optometry di Memphis. Nel 1969 sviluppò una tintura per lenti in plastica in grado di filtrare i raggi UV dannosi. Da quell'intuizione nacque Brain Power Incorporated (BPI), società che produce strumenti e prodotti chimici per il settore oftalmico e che Wertheim guida ancora come fondatore e Ceo. È inoltre il maggiore azionista individuale della società aerospaziale Heico.

La passione per Ferrari e l’attività filantropica



Wertheim aveva già acquistato una Ferrari all’asta di Monterey nel 2025, quando si era aggiudicato per 26 milioni di dollari la Daytona SP3 “Tailor Made” numero “599+1”, con livrea bicolore Giallo Modena e dettagli in fibra di carbonio. Un anno dopo ha acquistato per 40 milioni di dollari la Luce “Telaio 0”, configurata dal programma Tailor Made. L’imprenditore è impegnato da anni anche nella filantropia. Insieme alla moglie Nicole ha aderito al Giving Pledge di Warren Buffett e dei coniugi Gates, impegnandosi a destinare in beneficenza oltre metà del proprio patrimonio. Ha contribuito con oltre 200 milioni di dollari alla Florida International University, dove è nata la FIU Herbert Wertheim College of Medicine, e ha donato 50 milioni di dollari a UC Berkeley per la Herbert Wertheim School of Optometry & Vision Science. Anche i 40 milioni ricavati dalla vendita della Ferrari Luce “Telaio 0” saranno destinati alla Fondazione Ferrari, a sostegno di borse di studio per giovani talenti.