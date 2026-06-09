Mimo, Milano Monza Motor Show 2026: programma ed eventi del festival

L’autodromo brianzolo torna protagonista per la quinta edizione dell’evento a cielo aperto dedicato ai motori. Dal 26 al 28 settembre il paddock e il circuito accoglieranno supercar, nuovi modelli, vetture elettriche e tanto altro con test drive e opportunità dinamiche. Ingresso libero per tutti i visitatori

Il Milano Monza Motor Show scalda i motori. L’evento dedicato alla passione per il mondo dell’automotive torna all’autodromo brianzolo per la quinta edizione. Dal 26 al 28 giugno la manifestazione porterà nel paddock e in pista supercar, nuovi modelli, auto elettriche e tanto altro in un salone a cielo aperto con ingresso gratuito per tutti i visitatori.

Supercar in mostra

Fulcro anche di questa edizione sarà il Supercar Paddock, spazio dove verranno esposte hypercar e supercar tra le più prestigiose, con Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Porsche e Aston Martin per citare solo alcuni brand che potranno essere ammirate da vicino da tutti gli appassionati. Spazio poi anche alla mobilità elettrica che nel Paddock 1 avrà un’area dedicata con test drive dedicati.