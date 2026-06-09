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Mimo, Milano Monza Motor Show 2026: programma ed eventi del festival

Auto

L’autodromo brianzolo torna protagonista per la quinta edizione dell’evento a cielo aperto dedicato ai motori. Dal 26 al 28 settembre il paddock e il circuito accoglieranno supercar, nuovi modelli, vetture elettriche e tanto altro con test drive e opportunità dinamiche. Ingresso libero per tutti i visitatori

Il Milano Monza Motor Show scalda i motori. L’evento dedicato alla passione per il mondo dell’automotive torna all’autodromo brianzolo per la quinta edizione. Dal 26 al 28 giugno la manifestazione porterà nel paddock e in pista supercar, nuovi modelli, auto elettriche e tanto altro in un salone a cielo aperto con ingresso gratuito per tutti i visitatori. 

Supercar in mostra

Fulcro anche di questa edizione sarà il Supercar Paddock, spazio dove verranno esposte hypercar e supercar tra le più prestigiose, con Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Porsche e Aston Martin per citare solo alcuni brand che potranno essere ammirate da vicino da tutti gli appassionati. Spazio poi anche alla mobilità elettrica che nel Paddock 1 avrà un’area dedicata con test drive dedicati. 

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Le parate del Milano Monza Motor Show

Come ogni edizione uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato alle parate. Anche per il Milano Monza Motor Show 2026 è attesa la Supercar Parade, alla quale si affiancheranno l’Electric Parade e la Journalist Parade che vedrà le firme autorevoli del settore al volante di diversi modelli impegnati sul tracciato brianzolo. E a proposito di circuito, anche per l’edizione 2026 verrà offerta l’opportunità dei track day, con sessioni di 25 minuti a bordo della propria auto.

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Arrivare in Autodromo

Anche la quinta edizione del Milano Monza Motor Show rimane gratuita, con i visitatori che non dovranno munirsi di alcun biglietto di ingresso. Gli unici costi saranno quelli per il parcheggio, per chi raggiungerà l’evento in auto con una tariffa giornaliera di 20 euro (10 euro per le moto) per chi sosterà nelle aree dedicate all’interno dell’autodromo. 

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Orari e accesso al MiMo

Per accedere al Milano Monza Motor Show 2026 si potranno utilizzare gli ingressi al Parco da Porta Vedano o porta Santa Maria alle Selve, quest’ultima accesso pedonale. Previsti poi sconti dedicati per chi sceglierà il trasporto pubblico e in particolare il servizio di Trenord. Il MiMo sarà aperto nei tre giorni della manifestazione dalle ore 9 alle ore 20.

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