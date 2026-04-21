In occasione della Milano Design Week sono infatti stati svelati gli abbinamenti cromatici che caratterizzeranno questo innovativo progetto che sancisce anche l’incontro tra la casa automobilistica di Maranello e il mondo della vela off-shore. L'universo nautico accoglie così anche lo spirito e la capacità di innovazione di Ferrari, mostrando come il design in questo caso sia funzionale al massimo delle prestazioni e legato a vincoli aerodinamici e ingegneristici ben definiti.