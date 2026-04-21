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Ferrari Hypersail, la livrea del monoscafo oceanico debutta alla Milano Design Week

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

Introduzione

Svelata la livrea che caratterizzerà la Ferrari Hypersail, il progetto di vela off-shore che il Cavallino sta sviluppando in anteprima. L’imbarcazione monoscafo per le traversate oceaniche sarà impreziosita da una colorazione in nuovo Giallo Fly che si ispira a una delle tinte più iconiche per il marchio del Cavallino. L’unveil ufficiale nel corso della Milano Design Week. A bordo, tra le componenti meccaniche, anche alcune tecnologie derivate dalla nuova Ferrari Luce, la prima elettrica del marchio di Maranello.

Quello che devi sapere

Una Ferrari per volare sull'acqua

Performance, innovazione e design si fondono in una nuova Ferrari pronta a volare. Non sull’asfalto come il Cavallino ci ha abituato ma sull’acqua. Il progetto Hypersail comincia a prendere forma e sopratutto colore, con l’unveil della livrea del monoscafo oceanico del marchio di Maranello.

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Debutto alla Milano Design Week per la livrea

In occasione della Milano Design Week sono infatti stati svelati gli abbinamenti cromatici che caratterizzeranno questo innovativo progetto che sancisce anche l’incontro tra la casa automobilistica di Maranello e il mondo della vela off-shore. L'universo nautico accoglie così anche lo spirito e la capacità di innovazione di Ferrari, mostrando come il design in questo caso sia funzionale al massimo delle prestazioni e legato a vincoli aerodinamici e ingegneristici ben definiti. 

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Il contributo del Design Studio di Ferrari

Il Design Studio di Flavio Manzoni ha così lavorato a stretto contatto con il progettista Verdier e il team di ingegneri del Cavallino richiamando anche modelli e della storia di Maranello. Come le Icona, Monza SP1 e SP2, grazie alla silhouette affusolata, oppure l’esterno del coachroof che invece rimanda alla Hypercar 499P che ha trionfato a Le Mans. 

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Design che incontra la tecnica

Design, funzionalità e elementi tecnici si fondono poi perfettamente. Come per i pannelli solari che sono stati integrati nelle murate e nella coperta, posizionati in base all’esposizione che Ferrari Hypersail avrà al sole durante la navigazione. Si tratta di elementi calpestabili, con un grip specifico, che sono stati collegati con sistemi appositi di fissaggio e trattati in maniera delicata senza così andare ad inficiare sulla libertà di movimento dell’equipaggio. 

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La storia del Cavallino per ispirare Ferrari Hypersail

Per la livrea, è stato scelto un colore che rappresenta una sorta di seconda pelle per Ferrari: si tratta del Giallo Fly, tinta che ha fatto la storia del Cavallino sin dal primo impiego sulla 275 GTB. Il Fly poi richiama anche le caratteristiche specifiche di questo monoscafo. Il nuovo Giallo Fly di Ferrari Hypersail si sposa perfettamente con il carbonio, il cui grigio è stato rinominato Grigio Hypersail. Il giallo caratterizza la cabina, i foil e le linee della murata. Anche in questo caso ritorna un elemento che ha fatto la storia del brand, vale a dire la 512 BB, prima vettura ad avere una livrea cosiddetta integrata. 

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Il legame con il motorsport

Il logo Ferrari poi compare sulla vela, con la F lunga che invece rievoca la tradizione del motorsport e in particolare la Formula 1 con la caratterizzazione dell’ala della monoposto del 2003/2004.

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A bordo anche un po' di Ferrari Luce

E il rapporto tra Ferrari Hypersail e le vetture stradali del Cavallino si riflette anche in alcune scelte tecniche. Il monoscafo è infatti completamente elettrico per quel che riguarda alcune movimentazioni, come ad esempio il motore che azionerà l’elica da una parte e dall’altra invece contribuirà alla movimentazione del foil, che deriva direttamente da quello della Ferrari Luce, come confermato da Enrico Voltolini, Project Leader. 

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Ferrari Hypersail alla Milano Design Week

Alla Milano Design Week 2026 il progetto Hypersail viene raccontato poi in un percorso espositivo all’interno del Ferrari Flagship Store di Milano e attraverso l’installazione-faro Hypersail, un’esclusiva installazione scultorea a firma del Ferrari Design Studio sulla terrazza principale di HIGHLINE Milano, con vista su piazza del Duomo. 

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