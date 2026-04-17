Auto più economiche del 2026, 5 modelli sotto i 20 mila euro

Le auto economiche esistono ancora. Nonostante l'aumento dei prezzi riscontrato negli ultimi anni, sono diversi i modelli proposti a meno di 20.000 euro.

Scorrendo il listino delle auto in vendita in Italia, si nota come negli ultimi anni il prezzo delle auto sia aumentato esponenzialmente. Le cause sono legate a diversi fattori, a partire dalla crisi dei microchip durante il Covid, fino ai costi che le case auto hanno dovuto sostenere per la transizione ambientale. Nonostante aver detto addio a modelli acquistabili nuovi a circa 10.000 euro, come succedeva con la Fiat Panda nel periodo pre- pandemico - con offerte a km0 addirittura inferiori - oggi è ancora possiible comprare un'auto economica.

Dacia Sandero L'auto più economica in vendita in Italia è la Dacia Sandero Streeway, venduta ad un prezzo di listino a partire da 14.800 euro. Lunga 4,09 metri, nella versione d'accesso è abbinata alla motorizzazione tre cilindri benzina 1.0 Sce da 65 cavalli con cambio manuale di serie. Il baule parte da 328 litri e arriva a 1186.

Citroen C3 La Citroen C3 più economica parte da 16.400 euro, in allestimento You e spinta dalla motorizzazione 1.2 litri benzina da 100 cavalli con cambio manuale. Lunga 4,02 metri, è omologata per cinque persone e offre un capacità di carico a partire da 310 litri ed espandibile fino a 1180 litri.

Fiat Grande Panda Tra le auto economiche a meno di 20.000 euro è presente la Fiat Grande Panda, "cugina" della Citroen C3 e modello che va a colmare il vuoto lasciato dalla Fiat Grande Punto. Lunga 3,99 metri, nella versione più economica è abbinata alla motorizzazione 1.2 benzina da 100 cavalli con cambio manuale proposta a 17.900 euro in allestimento Pop. Ampio il baule, con una capacità da 412 a 1366 litri.

Kia Picanto La Kia PIcanto rientra tra le auto economiche in vendita in Italia grazie ad un prezzo di listino a partire da 17.800 euro. Lunga 3,61 metri, è omologata per cinque persone e offre una capacità di carico da 255 litri a 1010. La versione meno costosa è abbinata alla motorizzazione 1.0 tre cilindri benzina da 68 cavalli con cambio manuale.