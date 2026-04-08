Retrofit GPL: come funziona la trasformazione dell'auto e quanto costa

La conversione a GPL resta una soluzione efficace per ridurre il costo chilometrico di utilizzo dei motori a benzina. L’intervento è regolato da procedure tecniche e omologative precise, con un impatto limitato sull’architettura del propulsore ma con variabili economiche legate a tecnologia, tipologia di veicolo e incentivi.
Il retrofit GPL consiste nell’integrazione di un sistema di alimentazione secondario su un motore originariamente progettato per funzionare a benzina. Il cuore dell’impianto è costituito da serbatoio, riduttore di pressione, rail di iniettori dedicati e centralina elettronica che dialoga con l’Ecu originale. Il GPL viene stoccato in fase liquida e trasformato in fase gassosa attraverso il riduttore. Da qui viene dosato agli iniettori e miscelato con l’aria nel collettore di aspirazione. La gestione è sequenziale e sincronizzata con i tempi di iniezione benzina, mantenendo la logica di combustione del motore. La vettura resta bifuel. L’avviamento avviene sempre a benzina per ragioni termiche e di stabilità. Il passaggio al GPL è automatico e governato dalla centralina. L’intervento non altera in modo strutturale il motore, ma introduce una rete parallela di alimentazione.
Retrofit GPL, Installazione e omologazione
L’installazione è un’operazione eseguita da officine abilitate. Prevede il montaggio del serbatoio, spesso toroidale nel vano ruota di scorta, il cablaggio della centralina e l’integrazione con il sistema di gestione motore. Terminata la fase meccanica, il veicolo deve essere sottoposto a collaudo presso la Motorizzazione. L’omologazione aggiorna la carta di circolazione e certifica la conformità del sistema alle normative di sicurezza. La trasformazione non comporta modifiche invasive al basamento o alla testata. Tuttavia, richiede una calibrazione della carburazione per evitare fenomeni di “carburazione magra” o surriscaldamento delle sedi valvole, criticità note su determinati motori.
Costi retrofit GPL: quanto si spende
Il prezzo della trasformazione è la variabile maggiore. Per un motore a benzina, il costo medio di installazione si colloca tra 1.000 e 2.000 euro, con punte fino a circa 2.200 euro per sistemi sequenziali evoluti. In configurazioni base si scende sotto i 1.000 euro, mentre per impianti complessi o motori particolari si superano i 2.000 euro. A questi valori si aggiungono la manutenzione prevista e le pratiche amministrative. Il serbatoio ha una vita limitata a dieci anni e la sostituzione comporta una spesa intorno ai 500 euro.
Retrofit GPL incentivi 2026
Il retrofit GPL gode di incentivi legati alla transizione energetica. I contributi diretti, quando disponibili, sono pari a 400 euro per installazione su vetture Euro 4 o superiori, erogati sotto forma di sconto immediato in fattura. Sul fronte locale, alcune regioni offrono ulteriori agevolazioni fino a diverse migliaia di euro o riduzioni significative del bollo auto.