Retrofit GPL: come funziona la trasformazione dell'auto e quanto costa

La conversione a GPL resta una soluzione efficace per ridurre il costo chilometrico di utilizzo dei motori a benzina. L’intervento è regolato da procedure tecniche e omologative precise, con un impatto limitato sull’architettura del propulsore ma con variabili economiche legate a tecnologia, tipologia di veicolo e incentivi.

Il retrofit GPL consiste nell’integrazione di un sistema di alimentazione secondario su un motore originariamente progettato per funzionare a benzina. Il cuore dell’impianto è costituito da serbatoio, riduttore di pressione, rail di iniettori dedicati e centralina elettronica che dialoga con l’Ecu originale. Il GPL viene stoccato in fase liquida e trasformato in fase gassosa attraverso il riduttore. Da qui viene dosato agli iniettori e miscelato con l’aria nel collettore di aspirazione. La gestione è sequenziale e sincronizzata con i tempi di iniezione benzina, mantenendo la logica di combustione del motore. La vettura resta bifuel. L’avviamento avviene sempre a benzina per ragioni termiche e di stabilità. Il passaggio al GPL è automatico e governato dalla centralina. L’intervento non altera in modo strutturale il motore, ma introduce una rete parallela di alimentazione.