Auto abbandonata, le sanzioni e cosa dice il Codice della strada

Quando un’auto appare in stato di abbandono, gli organi di polizia possono disporne la rimozione ai sensi dell’articolo 159 del Codice della strada. Non si tratta di una sanzione per l’abbandono in sé, ma di una misura funzionale alla sicurezza e alla gestione della circolazione. Il veicolo viene trasferito in depositeria e le spese di recupero, trasporto e custodia restano a carico del proprietario o dell’avente diritto. Se il mezzo non viene reclamato, i costi possono superare in breve il valore commerciale del veicolo, trasformando l’abbandono in un problema economico concreto.

Quando l’auto diventa un rifiuto



Il quadro cambia quando il veicolo è di fatto inutilizzabile o privo dei requisiti minimi per la circolazione. In questo caso entra in gioco la disciplina sui rifiuti e il mezzo è considerato veicolo fuori uso. Per i privati l’abbandono configura un illecito amministrativo, con una sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 255 del Testo unico ambientale. La fascia base va da 105 a 620 euro, a cui si aggiungono gli obblighi di rimozione e di ripristino dei luoghi.vLa situazione è più grave se l’abbandono è riconducibile a un’impresa o a un ente. In questo caso la condotta assume rilievo penale, con arresto o ammenda secondo la natura dei rifiuti e le modalità della violazione.