Auto più vendute in Europa nel 2025: i modelli e la classifica

Dacia Sandero conquista il gradino più alto del podio nella classifica delle auto più venduta in Europa nel 2025. A fronte di un mercato globale che ha immatricolato oltre 12,8 milioni di veicoli, la compatta rumena del Gruppo Renault è stata scelta da oltre 239 mila clienti.

Le cinque auto più vendute in Europa nel 2025 sono prodotte da due soli gruppi automobilistici. Come evidenziato dall’Elaborazione Dataforce su dati da fonti ufficiali per singolo Paese, analizzando i numeri dell’Europa a 28 stati le prime due posizioni sono occupate da modelli del Gruppo Renault e le successive tre da vetture costruite dal Gruppo Volkswagen. Grande escluso il Gruppo Stellantis che non piazza nessuna vettura in prima posizione, ad eccezione della Fiat Panda in Italia, tra tutti i 28 Paesi analizzati.

Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa 239.921 immatricolazioni. Grazie a questo dato la Dacia Sandero conquista il titolo di auto più venduta in Europa nel 2025. Analizzando i diversi mercati la Sandero è stata l’auto più venduta in Belgio, Portogallo e Spagna, la seconda in Italia e la terza in Francia e Romania.

Auto più vendute in Europa, 2° Renault Clio Seconda posizione per la Renault Clio, arrivata a 228.053 immatricolazioni nel 2025. La compatta francese è stata l’auto più venduta in Francia e Slovenia, la seconda in Spagna e la terza in Bulgaria e Portogallo.