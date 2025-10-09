Ferrari elettrica, come sarà e che suono avrà la nuova Rossa

A esseri stati svelati sono stati, per ora, la componentistica principale della vettura e il suo telaio. Ferrari ha deciso, come scelta strategica per performance e longevità, di produrre in casa tutte le componenti, a eccezione delle celle, realizzate in Cina dal gruppo coreano Sk on.

“Una Ferrari è per sempre” e la prima vettura elettrica non sarà da meno. La batteria, infatti, è stata progettata per poter essere smontata e riparata in caso di necessità, sostituendone moduli o parti elettroniche, senza compromettere elementi strutturali o finiture della vettura.

Il telaio e la scocca saranno realizzati per la prima volta con il 75% di alluminio riciclato, contribuendo a una riduzione di 6,7 tonnellate di CO2 per ogni auto che verrà prodotta.