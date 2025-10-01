Raduni auto ottobre, calendario e date: eventi in programma in Italia

Tra manifestazioni per appassionati di motori d'epoca e raduni di amatori a ottobre sono tanti gli appuntamenti in Italia per chi vuole trascorrere uno o più giorni in compagnia di chi condivide la passione per le 4 ruote

A ottobre in Italia diversi sono gli appuntamenti per gli appassionati di motori, vediamo i più importanti.

The distinguished gentlmen's drive- Torino 5 ottobre

Preparate le vostre auto d’epoca, indossate il vostro tweed e partecipate alla più grande e stilosa sfilata di auto d’epoca del mondo! Torino parteciperà ufficialmente alla quarta edizione annuale del Distinguished Gentleman’s Drive domenica 5 Ottobre 2025! In tutto il mondo, gentlemen & ladies ben vestiti guideranno auto d’epoca per la ricerca contro le malattie maschili (cancro alla prostata e depressione), raccogliendo fondi a favore del partner di beneficenza, Movember.

Dolomiting Porsche Südtirol - 10/12 ottobre:

A Ortisei per gli appassionati Porsche il Dolomeeting Porsche Südtirol 2025 torna con un itinerario attraverso i paesaggi delle Dolomiti. Tre giorni dedicati a chi vive la passione per la propria Porsche, con momenti di convivialità e guida su alcuni dei percorsi più spettacolari del Südtirol.

Targa Florio Classic - 16/19 ottobre Palermo

Dal 16 al 19 ottobre, la Targa Florio Classica 2025 tornerà a far rivivere il mito sulle strade di Sicilia. Auto storiche, GT e Ferrari Tribute attraversano paesaggi unici.

Vetture ammesse:

• Classica: fino al 1977

• Legend: 1978–2000

• Gran Turismo: dal 2001

• Ferrari Tribute: Ferrari dal 2001

Auto Moto d'Epoca a Bologna - 23/26 ottobre

A BolognaFiere, dal 23 al 26 ottobre, la 42ª edizione del più grande salone europeo del motorismo storico. Formula 1, Honda Classic, Heritage HUB Stellantis, monoposto Ferrari e Fiat, Club storici, rarità mai viste e 235mila mq di passione suddivisi in 4 percorsi tematici: Auto e Moto d’Epoca torna a Bologna con un’edizione memorabile.

Tuttinfiera – Universo 2&4 Ruote - Padova 31 ottobre

Dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, parte un nuovo capitolo all’interno di Tuttinfiera: nasce l’Universo 2&4 Ruote, uno spazio interamente dedicato a chi vive di motori, stile e libertà di movimento. Un viaggio tra passato, presente e futuro su due e quattro ruote: dalle icone vintage alle soluzioni per la mobilità del domani, tra personalizzazioni spettacolari, tuning estremo, design fuori dal comune e tecnologia smart.