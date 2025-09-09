Salone auto Monaco, Hyundai presenta Concept THREE

Il linguaggio di design Art of Steel trasforma la resistenza e la flessibilità dell’acciaio in un linguaggio di bellezza scultorea, che si ispira alle avanzate tecnologie siderurgiche di Hyundai. Il profilo Aero Hatch si caratterizza per l’efficienza aerodinamica e una linea del tetto distintiva combinata con un portellone posteriore verticale, nel segno di una perfetta versatilità urbana. La firma luminosa tipica delle EV di Hyundai è presente sia nella parte anteriore che in quella posteriore di Concept THREE. Gli esterni presentano una finitura con effetto anodizzato che enfatizza il linguaggio stilistico Art of Steel. I vetri di colore giallo e i cerchi abbinati connettono in maniera vivace esterno e interno dell’auto, mentre l’abitacolo è caratterizzato da morbide tonalità di giallo e grigio che giocano con diverse texture per creare uno spazio espressivo e rasserenante al tempo stesso. Il design dell’abitacolo crea ambienti caldi, intuitivi e rilassanti. Mr. Pix, un vero e proprio personaggio simbolico presente in diversi dettagli dell’auto evoca curiosità, gioia e connessione emotiva, grazie anche alla narrazione giocosa che si sviluppa attraverso “Easter egg” ed elementi di design interattivi. Gli interni prevedono l’uso di materiali sostenibili come tessuti ricavati dal recupero dei rifiuti marini e schiuma di alluminio leggera.