Salone auto Monaco, Hyundai presenta Concept THREE

Introduzione
All’IAA Mobility 2025 di Monaco Hyundai presenta Concept THREE, prima concept car elettrica compatta della gamma IONIQ, che esprime il linguaggio stilistico Art of Steel e anticipa l’espansione di Hyundai nel mercato delle elettriche compatte in Europa. Il percorso di elettrificazione di Hyundai prevede l’offerta di almeno una versione elettrificata per ogni modello in Europa entro il 2027 e l’introduzione di 21 modelli EV a livello globale entro il 2030.
Quello che devi sapere
L'elettrica compatta del futuro
Al Salone dell'auto di Monaco Hyundai presenta Concept THREE, prima concept car elettrica compatta della gamma IONIQ. L’IAA Mobility è anche l’occasione per Hyundai per esporre la sua intera gamma elettrica europea e illustrare la sua strategia di elettrificazione nel continente. Questa concept car compatta, infatti, apre la strada all’ingresso di Hyundai un nuovo segmento EV. Il design innovativo di Concept THREE prefigura una soluzione di mobilità pratica e accessibile. Nella visione di Hyundai, Concept THREE definirà il carattere del suo prossimo capitolo di innovazione stilistica, contribuendo a rafforzare il ruolo dell’azienda nel percorso globale di elettrificazione.
Il design
Il linguaggio di design Art of Steel trasforma la resistenza e la flessibilità dell’acciaio in un linguaggio di bellezza scultorea, che si ispira alle avanzate tecnologie siderurgiche di Hyundai. Il profilo Aero Hatch si caratterizza per l’efficienza aerodinamica e una linea del tetto distintiva combinata con un portellone posteriore verticale, nel segno di una perfetta versatilità urbana. La firma luminosa tipica delle EV di Hyundai è presente sia nella parte anteriore che in quella posteriore di Concept THREE. Gli esterni presentano una finitura con effetto anodizzato che enfatizza il linguaggio stilistico Art of Steel. I vetri di colore giallo e i cerchi abbinati connettono in maniera vivace esterno e interno dell’auto, mentre l’abitacolo è caratterizzato da morbide tonalità di giallo e grigio che giocano con diverse texture per creare uno spazio espressivo e rasserenante al tempo stesso. Il design dell’abitacolo crea ambienti caldi, intuitivi e rilassanti. Mr. Pix, un vero e proprio personaggio simbolico presente in diversi dettagli dell’auto evoca curiosità, gioia e connessione emotiva, grazie anche alla narrazione giocosa che si sviluppa attraverso “Easter egg” ed elementi di design interattivi. Gli interni prevedono l’uso di materiali sostenibili come tessuti ricavati dal recupero dei rifiuti marini e schiuma di alluminio leggera.
Strategia europea
Hyundai considera l’Europa un polo di innovazione nell’era dei veicoli elettrici, grazie alla sua diversità culturale, alle politiche ambientali avanzate e alla sua peculiare evoluzione urbana, che porta con sé esigenze di mobilità specifiche e la domanda di veicoli compatti e sostenibili. Questo insieme di fattori fa sì che il mercato europeo sia al centro degli obiettivi globali di elettrificazione dell’azienda. Quasi l’80% dei veicoli Hyundai venduti in Europa è prodotto localmente. I punti chiave del percorso di elettrificazione di Hyundai per l’Europa includono:
- Un portafoglio EV ampliato: entro il 2027, ogni modello offerto in Europa sarà disponibile con almeno una versione elettrificata. A livello globale, l’azienda lancerà 21 EV entro il 2030 per soddisfare le diverse esigenze di mobilità dei clienti.
- L’innovazione legata all’idrogeno: Hyundai continuerà a promuovere la tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno come soluzione energetica pulita per la mobilità futura.
- Una produzione sostenibile: impianti di produzione europei del brand si stanno muovendo verso l’utilizzo esclusivo di energie rinnovabili, aumentando al contempo l’integrazione di materiali riciclati e sostenibili nella progettazione dei veicoli.
Hyundai all’IAA Mobility 2025
Hyundai torna a partecipare al più grande evento europeo dedicato alla mobilità per la prima volta dopo quattro anni. Con i suoi 58 metri di larghezza e 7 metri di altezza, lo stand di Hyundai all’IAA Open Space è situato nel pieno centro di Monaco, in Ludwigstraße 14. Ispirato agli inconfondibili Parametric Pixel, lo stand presenta sei enormi pixel di vetro blu: una presenza visiva di impatto e sorprendente che simboleggia la vocazione innovativa di Hyundai e il carattere emozionale e coinvolgente del suo design.
I test drive
Nello stand l'esposizione delle vetture elettriche Hyundai da KONA Electric all’intera gamma IONIQ, passando per IONIQ 6 N e INSTER Cross, a testimonianza dell’ampiezza dell’offerta del Brand. Ci sono anche opportunità di test drive per il pubblico di KONA Electric, IONIQ 5, IONIQ 5 N, IONIQ 6, IONIQ 9, INSTER, INSTER Cross, TUCSON PHEV e SANTA FE PHEV.
Le specifiche tecniche del concept THREE
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
4,287 mm
|
Larghezza
|
1,940 mm
|
Altezza
|
1,428 mm
|
Passo
|
2,722 mm
|
Colori
|
Esterni
|
Tungsten Gray
|
Interni
|
Moonbeam Yellow