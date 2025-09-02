Raduni auto settembre, calendario e date: gli eventi in programma

Per il mese di settembre 2025, in Italia e in Europa sono in programma diversi eventi importanti per gli appassionati di motori. Ecco i principali che abbiamo selezionato

Historic Minardi Day - 13-14 settembre

Un evento dedicato alla Formula 1 e al mondo del motorsport, previsto per il 13 e 14 settembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Salone dell'Auto di Monaco di Baviera, IAA Mobility 2025 - 9-14 settembre

Appuntamento chiave per il settore automobilistico dal 9 al 14 settembre. Espositori non solo all'interno della fiera ma anche per le vie del centro con possibilità di test drive. Biglietti acquistabili online e validi anche per spostarsi gratuitamente con i mezzi pubblici:

Un giorno (conferenze incluse): 180 euro - Ridotto 64 euro

Due giorni (conferenze incluse): 350 euro - Ridotto 114 euro

Cinque giorni: 500 euro

Gli eventi e le esposizioni dell'Open Space sono gratuiti all'interno del perimetro delimitato da Marienplatz, Odeonsplatz, Königsplatz e Wittelsbacherplatz. Orari dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 18.00, open space dalle 11.00 alle 21.00 dal 9 al 13, dalle 10.00 alle 17.00 il 14 settembre

Classic Run, il giro delle Langhe: 7 settembre

Un raduno di auto d'epoca nelle Langhe. Curve che attraversano le colline e innumerevoli paesini. Il giro si rivolge ancora agli appassionati, a quelli che non vogliono soltanto percorrere entusiasmanti chilometri, ma vivere appieno l’amore per la guida, che sia con un’auto d’epoca o con una sportiva moderna.

Salone Auto Torino 2025 - 26-28 settembre

L'evento automobilistico che si svolge a Torino è in programma dal 26 al 28 settembre. Sarà un evento gratuito a cielo aperto, concentrato nel centro storico, per ammirare prototipi, supercar e le ultime novità tecnologiche del settore automotive. Tra gli eventi in programma ci saranno i test drive di auto e moto, il Supercar Meeting Venaria Reale Torino e il Torino Automotive Design Award (TADA), un riconoscimento internazionale dedicato al design automobilistico.