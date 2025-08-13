Come comportarsi in caso di auto in panne per restare in sicurezza

Quando la nostra auto è guasta dobbiamo anzitutto fermarci e segnalare la presenza del mezzo. L’articolo 162 del Codice della Strada impone infatti che i veicoli che si trovano fermi sulla carreggiata fuori dai centri abitati, debbano essere segnalati con il triangolo, per evitare incidenti e garantire la sicurezza stradale

Quando la nostra auto ha un guasto la prima cosa da fare è trovare un posto sicuro dove potersi fermare. Dopo di che bisogna capire come intervenire e come chiamare aiuto. Ma ecco tutti i passi da fare quando abbiamo la nostra vettura in panne.

Fermarsi: come e dove?

Se dobbiamo fermarci, specie in una strada trafficata o in un'autostrada, bisogna accostare l'auto in modo sicuro, segnalando il guasto. Procediamo quindi lentamente senza sterzate o manovre improvvise verso la piazzola o l’area di sosta più vicina. In assenza di questi spazi riservati si può usare la corsia d'emergenza spostandosi il più possibile a destra verso il guardrail. Evitiamo di fermarci in posizioni pericolose, come curve, gallerie o in angoli ciechi. Possiamo segnalare il guasto accendendo subito le quattro frecce e una volta fermi, prima di scendere dalla vettura, indossiamo il giubbotto catarifrangente ad alta visibilità.