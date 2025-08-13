Come comportarsi in caso di auto in panne per restare in sicurezza

Quando la nostra auto è guasta dobbiamo anzitutto fermarci e segnalare la presenza del mezzo. L’articolo 162 del Codice della Strada impone infatti che i veicoli che si trovano fermi sulla carreggiata fuori dai centri abitati, debbano essere segnalati con il triangolo, per evitare incidenti e garantire la sicurezza stradale
Quando la nostra auto ha un guasto la prima cosa da fare è trovare un posto sicuro dove potersi fermare. Dopo di che bisogna capire come intervenire e come chiamare aiuto. Ma ecco tutti i passi da fare quando abbiamo la nostra vettura in panne.
Fermarsi: come e dove?
Se dobbiamo fermarci, specie in una strada trafficata o in un'autostrada, bisogna accostare l'auto in modo sicuro, segnalando il guasto. Procediamo quindi lentamente senza sterzate o manovre improvvise verso la piazzola o l’area di sosta più vicina. In assenza di questi spazi riservati si può usare la corsia d'emergenza spostandosi il più possibile a destra verso il guardrail. Evitiamo di fermarci in posizioni pericolose, come curve, gallerie o in angoli ciechi. Possiamo segnalare il guasto accendendo subito le quattro frecce e una volta fermi, prima di scendere dalla vettura, indossiamo il giubbotto catarifrangente ad alta visibilità.
Come intervenire
Una volta fermi cerchiamo di capire di che natura è il guasto e chiediamo assistenza. Molte volte la nostra polizza auto comprende l'asistenza stradale; diversamente bisognerà chiamare l’ACI al numero 803.116, che offre assistenza a tutti gli automobilisti, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, su tutto il territorio italiano. Qualora l'auto non si possa spostare bisognerà chiamare un veicolo del soccorso stradale autorizzato per trainare l’auto. Per chiedere aiuto in autostrada si possono anche usare le colonnine SOS presenti a intervalli regolari.
Il triangolo e il giubbotto
Prima regola la sicurezza. Quando scendiamo dall'auto per posizionare il triangolo indossiamo il giubbotto catarifrangente e facciamo attenzione a tenerci il più possibile all'interno della strada senza mai esporci al passaggio delle altre auto. Il triangolo va sistemato a una distanza di almeno 100 metri dal proprio veicolo