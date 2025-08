Raduni auto agosto, calendario e date: eventi in programma in Italia

Per gli appassionati delle quattro ruote sono diversi gli appuntamenti in Italia per il mese di agosto. Mezzi d'epoca, supercar o semplici ritrovi di appassionati. Ne abbiamo selezionati alcuni.

Anche ad agosto in piena estate l'Italia è protagonista con diversi raduni a sfondo motoristico per gli appassionati. Tantissimi gli appuntamenti per gli amatori di automobili che possono incontrarsi e condividere una o più giornate con la loro quattro ruote. Vediamo quali sono alcuni di questi.

Raduno Fiat 500 e auto storiche - Anagni 2/3 agosto

Sabato 2 agosto appuntamento alle 15 ad Anagni piazza Innocenzo III per l’iscrizione al Raduno e visita guidata lungo il centro storico, mostra statica delle Auto Storiche fino alle 19.30. Ore 20.00 cena presso Ristorante Officina XL ad Anagni. Domenica 3 agosto appuntamento ore 9.00 presso Ristorante Lorella ad Anagni per iscrizione al Raduno e colazione. Ore 10.30 partenza per giro turistico passando per Anagni e Lago di Canterano per recarsi al Ristorante La Ripa per aperitivo e pranzo.

"Non Siamo stati Noi" - Raduno Tuning Car - Busnago 3 agosto

Il 3 agosto "Non siamo stati Noi!", raduno Tuning Car a Busnago presso il Centro Commerciale Globo a livello della sala giochi Globo Giochi. Iscrizioni dalle 11 alle 15.30

Foresta nera - Brennero 8/9 agosto

Il ritrovo sarà venerdì sera presso l’Hotel Federwerk a St. Georgen, situato in un’ottima posizione per esplorare le strade della Foresta Nera, la mattina dopo si parte dopo la colazione. Si partirà con un tour delle migliori strade della Foresta Nera, per poi sostare per la pausa pranzo e proseguire per la seconda parte del tour panoramico guidando tra curve, tornanti e lunghi rettilinei circondati da migliaia di alberi e foreste.

Raduno d'auto d'epoca - San Candido di Murisengo (Alessandria) 17 agosto

Ritrovo alle 9 ed esposizione vetture in Piazzale San Candido e assegnazione numero. Necessaria prenotazione entro il 15/08

7° Adriatic Historic Expo - San Dorligo della Valle, TS, Friuli Venezia Giulia 29/31 luglio

Settima edizione dell’Adriatic Historic Expo, la manifestazione motoristica a carattere storico/turistico dell’Alpe Adria, organizzata dall’ A.S.D. Raggi Incrociati Veicoli Storici Trieste, che anche quest’anno si svolgerà presso il campo sportivo del Domio in località Mattonaia 610 a San Dorligo della Valle.