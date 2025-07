TUC.technology svela nuovo standard per architettura modulare veicoli

Il mondo dell’automotive è a un punto di svolta. Veicoli definiti dal software, architetture zonali, interni riconfigurabili. TUC.technology ha brevettato e introdotto l’architettura modulare per veicoli e satelliti e ora annuncia la presentazione ufficiale delle sue ultime innovazioni in un evento globale in live streaming il 5 settembre 2025, seguito da dimostrazioni dal vivo a IAA Mobility – Monaco, il salone dell'auto, a partire dall’8 settembre.

Plug&play TUC S.r.l. presenterà un’architettura plug & play completamente miniaturizzata e intelligente pronta a standardizzare il modo in cui i veicoli vengono costruiti, connessi ed evoluti. "Standardizzare o morire" è il messaggio di presentazione della novità, per semplificare e standardizzare il modo in cui costruiamo, connettiamo e riconfiguriamo i veicoli — dalla mobilità all’aerospazio. Approfondimento Tuc 3.0, l'usb per le piattaforme dell'auto

Le novità introdotte Le due novità che verranno svelate sono il TUC.brain™, un avanzato controller modulare per veicoli e unità di intelligenza zonale, e il TUC.tiny™, un sistema plug completamente miniaturizzato che integra alimentazione, connessione ai dati e fissaggio meccanico in un unico connettore plug&play. Progettati per diventare uno standard industriale, l’interfaccia a cavo singolo e il connettore universale di TUC consentono ora a OEM, Tier1 e produttori di dispositivi di realizzare interni più intelligenti, in modo più rapido e flessibile. Il sistema aggiornato supporta più connettori per zona, che possono rimanere nascosti e attivarsi solo quando necessario tramite coperture intelligenti o rimozione manuale. Approfondimento Ces 2019, tra tv arrotolabili e auto intelligenti