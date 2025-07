Subaru presenta 3 nuovi modelli 100% elettrici per l'Europa

Tre anni dopo aver mosso i primi passi come primo SUV elettrico della casa, la Solterra torna con migliori prestazioni: i doppi assali elettrici ora erogano 252 kW (338 cavalli) e lo scatto da 0 a 100 km/h è in 5,1 secondi. Per quanto riguarda l'autonomia la batteria ora più capiente (73,1 kW/h) consente di percorrere oltre 500 km. Inoltre la ricarica è più rapida: dal 10 all'80% in soli 30 minuti e caricabatterie CA da 22 kW opzionale. Maggiore la capacità di traino, raddoppiata a 1,5 tonnellate. Anche il design è rinnovato nel frontale e negli interni, con un display infotainment avanzato da 14 pollici e supporto aggiuntivo per la telecamera per la visibilità su tutte le superfici.