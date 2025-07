Legendary International Volkswagen Meeting, il programma del festival

A Staggia Senese dal 4 al 6 luglio il meeting per le auto Volkswagen d'epoca compie 39 anni: tre giorni di musica, cibo e passione per il mitico maggiolino, con appassionati da tutta Europa

E' giunto alla sua 39esima edizione il Legendary International Volkswagen Meeting, il raduno-festa del Maggiolino Volkswagen che quest'anno si svolgerà dal 4 al 6 luglio, sempre a Staggia Senese. E' uno degli eventi più longevi e amati d’Europa per gli appassionati delle auto d'epoca targate Volkswagen.

Auto e non solo: il programma

Il programma si aprirà la sera del 4 luglio. Nell’area sportiva di Staggia verrà allestito uno stand gastronomico per le cene conviviali del venerdì e sabato sera, seguite da concerti live fino a tarda notte. Poi il 5 luglio è prevista una visita a Volterra. Domenica 6 luglio la carovana di maggiolini percorrerà le strade del territorio. Prevista anche un’area campeggio gratuita, con bagni e docce. Per tutte le informazioni e per il programma completo:

www.legendaryvwmeeting.it/programma