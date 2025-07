Auto elettriche, nuovi pos Enel in 400 stazioni ricarica in Italia

L’obiettivo è raggiungere 2mila POS entro fine anno. Nella fase di avvio del servizio Enel lancia una tariffa promozionale di 0,67 €/kWh per la ricarica

Da luglio sarà possibile ricaricare la propria auto elettrica sulla rete Enel anche con il POS, pagando direttamente alla colonnina con carta di credito o bancomat. Enel ha attivato i primi POS fisici sulle stazioni di ricarica fast: una novità già operativa su circa 400 stazioni di ricarica distribuite in diverse regioni italiane (Lombardia, Sicilia, Lazio, Puglia, Campania).

L'offerta

L’obiettivo è di attivare oltre 2mila POS fisici entro fine anno, completando la proposta di pagamenti digitali diretti che già oggi comprende oltre 3.400 POS virtuali con QR code presenti sulle stazioni di ricarica dotate di schermo nativo. Per lanciare il nuovo servizio di pagamento e per rafforzare l’impegno al fianco dei clienti, Enel ha pensato anche a una tariffa promozionale di ricarica a 0,67 €/kWh (anziché 0,72 €/kW), attiva fino al 31 luglio. Questi due nuovi metodi di pagamento si affiancano a quelli già disponibili con l’app X Way e la card RFID