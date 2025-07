Raduni auto luglio, calendario e date: eventi in programma in Italia

Per gli appassionati delle quattro ruote sono diversi gli appuntamenti in Italia per il mese di luglio. Mezzi d'epoca, supercar o semplici ritrovi di appassionati. Ne abbiamo selezionati alcuni

Anche a luglio in piena estate l'Italia è protagonista con diversi raduni a sfondo motoristico per gli appassionati. Tantissimi gli appuntamenti per gli amatori di automobili che possono incontrarsi e condividere una o più giornate con la loro quattro ruote. Vediamo quali sono alcuni di questi.

Strada delle grandi Alpi - Aosta, 5-10 luglio

La Route des Grandes Alpes torna anche nel 2025, un viaggio sulle montagne russe tra i più famosi passi e strade di montagna francesi. Incontro a Thonon-les-Bains di sabato 5 luglio e partenza domenica alla volta delle montagne. Si segue la Route des Grandes Alpes per raggiungere l’antica provincia della Savoia. Lungo il percorso anche la tappa fotografica al Barrage du Roselend. Il primo giorno si concluderà a Tignes. Poi lunedì si inizia con il Col de l’Iseran, per proseguire poi verso il Col du Télégraphe, il Col du Galibier e il Col d’Izoard. Martedì arriva l’emozione del passo montano più alto d’Europa: il Col de la Bonette. Mercoledì riposo in Costa Azzurra e poi ritorno a Cuneo.

Cisalpina classic race - La Salle (AO), 3/6 luglio

Il 3, 4 e 5 luglio sulle strade incantate dell’alta Valle d’Aosta torna la Cisalpina Classic Race. Un evento che celebra il fascino delle auto d’epoca e delle Gran Turismo moderne, in un perfetto connubio tra precisione, stile e competizione.

Quest’anno, la 3° edizione si presenta con nuove date estive e un tracciato ripensato, capace di esaltare i luoghi più suggestivi, in un viaggio attraverso i confini di Italia, Francia e Svizzera. Tra le novità 2025 l'apertura alla neonata classe storica fino al 2000, una sezione turistica dedicata agli equipaggi che desiderano vivere il fascino dell’evento senza la pressione della gara.

39esimo Legendary International VW meeting - Staggia Senese (Si), 4/6 luglio

Gli amanti delle mitiche Volkswagen Classic accorrono da tutta Europa per festeggiare e condividere la grande passione per l’intramontabile maggiolino: torna il 39th “Legendary International Volkswagen Meeting”, lo Storico raduno Internazionale per autovetture con marchio Volkswagen, che si terrà in Toscana il 4, 5 e 6 Luglio 2025 e sarà aperto a tutti i modelli Volkswagen Classic.

River cooled meeting - Predosa (AL), 5/6 luglio

Sulle sponde del torrente Orba per la seconda edizione del River-Cooled-Meeting, il 5-6 Luglio 2025, con la novità del mercatino di ricambi VW

Hyper Motorfest Magione - Magione (PG), 12/13 luglio

Due giorni di adrenalina all'autodromo di Magione in un weekend dedicato a prove libere in pista aperte a auto di ogni tipo e cilindrata, e moto suddivise in categorie: amatori, esperti e piloti professionisti.