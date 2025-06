Mobilità urbana, ecco la nuova Ligier JS50: la microcar si rinnova

Ligier svela la nuova JS50, la minicar completamente rinnovata per affrontare le sfide della mobilità urbana moderna. E' disponibile sia in versione Diesel con il nuovo motore REVO D+ Euro 5+, più efficiente e meno inquinante, sia in versione 100% elettrica con batterie fino a 192 km di autonomia.

Le dimensioni

La JS50 è lunga 2,95 metri, alta 1,50 metri, larga 1,49 metri, indicata per muoversi agevolmente nel traffico urbano e per parcheggiare anche negli spazi più piccoli. Non manca lo spazio nel bagagliaio con i suoi 471 litri di capacità. Raggio di sterzata pari a 4,5 metri e al servosterzo elettrico offerto in esclusiva da Ligier.

Design

La JS50 ha un design moderno e sportivo da coupé, con fari Full LED e dettagli Carbon Look. Sulla parte laterale il logo Ligier. I gruppi ottici posteriori Full Led risaltano per la loro forma e sono coordinati nella versione top di gamma da una modanatura nera lucida su cui risalta il logo della Casa francese. Cerchi, sempre in lega di colore nero, da 14” a 16” con la finitura opaca per l’allestimento top di gamma.