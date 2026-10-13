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Motori

Le e-car salveranno l’auto europea dall’onda cinese?

Massimo Di Pietrantonio

Massimo Di Pietrantonio

©Getty

Al salone dell'auto di Parigi le case europee hanno presentato alcuni modelli che seguono il piano voluto da Ursula Von Der Leyen di una gamma di auto piccole, economiche ed elettriche. Basterà per contrastare l'invasione cinese che sta mettendo in ginocchio il comparto europeo?

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