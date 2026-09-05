Lamborghini presenta la nuova Temerario per la Polizia di Stato

Sarà utilizzata dalla Polizia stradale per svolgere i servizi a più alto valore sociale, tra cui il trasporto d'urgenza di organi e materiale sanitario. Con questa nuova vettura Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato rinnovano una collaborazione avviata nel 2004. La Temerario è spinta da un inedito motore V8 biturbo di 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV
Lamborghini ha presentato la nuova Temerario destinata alla Polizia di Stato. Negli stbilimenti di Sant'Agata Bolognese, quartier generale della casa del Toro, presenti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, Renato Cortese e il chairman e Ceo di Lamborghini, Stephan Winkelmann.
Servizi ad alto valore sociale
La nuova super sportiva sarà impiegata nei "servizi a più alto valore sociale", come il trasporto d'urgenza di organi e materiale sanitario. Il nuovo esemplare entra nella flotta della polizia dopo oltre vent'anni di collaborazione avviata nel 2004, affiancando le Lamborghini già operative nella flotta della Polizia di Stato. Dal 2004 ad oggi le vetture della casa emiliana hanno portato a termine più di 200 missioni per il trasporto di organi in tutta Italia.
Un percorso iniziato con la prima Gallardo affidata alla Polizia Stradale, che già nel settembre dello stesso anno effettuò il primo trasporto di organi, e proseguito con la Gallardo LP 560-4, le Huracán, impiegate negli anni lungo le principali arterie autostradali del Paese, e la Urus Performante, operativa dal 2023.
Una Temerario inedita
La nuova Temerario messa a disposizione della Polizia di Stato monta un inedito motore V8 biturbo di 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici per una potenza complessiva di 920 Cv. Grazie ai suoi 920 CV, la Temerario garantisce la massima tempestività nelle missioni più delicate. Il primo modello affidato alla polizia è stata la Gallardo, successivamente la Gallardo LP 560-4, le Huracán, impiegate negli anni lungo le principali arterie autostradali del Paese, e la Urus Performante, operativa dal 2023.