Lamborghini presenta la nuova Temerario per la Polizia di Stato

Sarà utilizzata dalla Polizia stradale per svolgere i servizi a più alto valore sociale, tra cui il trasporto d'urgenza di organi e materiale sanitario. Con questa nuova vettura Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato rinnovano una collaborazione avviata nel 2004. La Temerario è spinta da un inedito motore V8 biturbo di 4,0 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV