Dieci anni, due generazioni e 2,1 milioni di esemplari venduti nel mondo, dei quali oltre 1,2 milioni in Europa. Toyota C-HR celebra il primo decennio dal debutto con l’arrivo del Model Year 2027 e un aggiornamento concentrato soprattutto sulla versione GR Sport. Presentato nel 2016, il crossover giapponese ha rappresentato uno dei modelli più importanti nel cambiamento dell’immagine Toyota sul mercato europeo, affiancando alla tecnologia full hybrid un design distante dai canoni tradizionali del marchio Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le modifiche della nuova GR Sport non cambiano le forme della vettura ma intervengono su colori, cerchi ed equipaggiamenti. Debutta la vernice Onyx Grey matte, una tinta grigio opaco riservata a questo allestimento e abbinata alla configurazione Bitone+, con tetto e parte posteriore della carrozzeria rifiniti in nero. Per il mercato italiano il relativo pacchetto comprende anche l’impianto audio JBL. Arrivano inoltre nuovi cerchi in lega da 19 pollici con finitura grigio opaco.vL’head-up display entra nella dotazione di serie, mentre rimangono tra gli elementi caratteristici della seconda generazione le maniglie delle portiere a filo della carrozzeria, l’abitacolo digitale e l’illuminazione interna configurabile a 64 colori. Sulla GR Sport Toyota interviene anche sull’assetto con ammortizzatori Frequency Selective Control. Il sistema modifica automaticamente lo smorzamento in funzione della frequenza delle sollecitazioni provenienti dalla strada, con l’obiettivo di combinare maggiore controllo dei movimenti della carrozzeria e comfort sulle irregolarità.

Dimensioni e bagagliaio Le dimensioni restano quelle della seconda generazione. Toyota C-HR è lunga 4.362 millimetri, larga 1.832 e ha un passo di 2.640 millimetri. L’altezza è di 1.558 millimetri sulla full hybrid e sale a 1.564 millimetri sulla plug-in hybrid. Cambia anche la capacità del vano di carico in funzione della motorizzazione. Sul 1.8 Hybrid il bagagliaio offre 388 litri, mentre sulla versione PHEV scende a 310 litri a causa dell’ingombro della batteria e dei componenti del sistema ricaricabile.

Motori full hybrid e plug-in hybrid La GR Sport italiana viene proposta con due motorizzazioni. Il punto di ingresso è rappresentato dal 1.8 Full Hybrid di quinta generazione da 140 CV, abbinato alla trazione anteriore e alla trasmissione e-CVT. Secondo i dati Toyota accelera da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi, con consumi omologati compresi tra 4,7 e 4,8 litri ogni 100 chilometri e valori di CO2 tra 105 e 110 grammi per chilometro in base alla configurazione.vAl vertice rimane il 2.0 Plug-in Hybrid da 223 CV, sempre a trazione anteriore. La batteria agli ioni di litio permette di percorrere fino a 66 chilometri nel ciclo combinato WLTP senza utilizzare il motore termico, mentre in ambito urbano l’autonomia elettrica dichiarata può arrivare a circa 100 chilometri. Lo 0-100 km/h richiede 7,4 secondi e il caricatore di bordo raggiunge una potenza massima di 7 kW. La C-HR plug-in utilizza inoltre il sistema di geo-fencing, che può gestire l’impiego dell’energia elettrica in funzione del percorso e della presenza di aree nelle quali è preferibile o necessario viaggiare a emissioni locali zero.