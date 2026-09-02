Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Lamborghini, ecco il passeggino in stile supercar in edizione limitata: Reef AL Giallo

Motori

Prodotto in edizione limitata a 500 esemplari nel mondo, si chiama Reef AL Giallo (ma c'è anche Arancio), e si ispira alle supercar del marchio del Toro. Realizzato in collaborazione con il brand della prima infanzia Silver Cross. Costa un po' più di 3mila euro

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Anche lui ha quattro ruote, ma non è una supercar. Si chiama Reef Al Giallo ed è il nuovo passeggino firmato Lamborghini, in collaborazione con il marchio Silver Cross, prodotto in edizione limitata a soli 500 esemplari.

Un'evoluzione del “Super Stroller”, nato dalla collaborazione tra i due brand per estendere ulteriormente la visione di design Lamborghini oltre il mondo automotive. 

C'è anche Arancio

All'incrocio tra performance e artigianalità, Reef AL Giallo riflette gli stessi principi che definiscono le super sports car di Automobili Lamborghini: ingegneria di precisione, geometrie decise e un'attenzione al dettaglio senza compromessi. Così come ogni Lamborghini è progettata per garantire risposta e controllo eccezionali, Reef AL Giallo è stato concepito per offrire manovrabilità fluida, maneggevolezza intuitiva e sicurezza in ogni movimento quotidiano. Forme angolari, superfici geometriche e una silhouette dinamica richiamano il linguaggio visivo dei modelli Lamborghini, reinterpretato attraverso l'architettura del passeggino. Oltre all'estetica, il passeggino è pensato per essere agile, stabile e affidabile. Insieme a Reef AL Arancio, fa parte di una collezione curata nei minimi dettagli. Questa collaborazione incarna un impegno condiviso verso innovazione, artigianalità ed audacia, dando vita a un prodotto che unisce design e lifestyle.

Materiali premium

I materiali sono di ispirazione automotive come la microfibra scamosciata ad alte prestazioni, la pelle pregiata e il policarbonato lucido. I tratti distintivi del design Lamborghini sono presenti nel profilo scolpito, nella trama a Y, ripresa direttamente dal linguaggio degli interni del brand.

Quanto costa

Il bolide ha un costo di circa 3.000-3.500 euro (circa 2.995 sterline) o tra i 5.000 e i 5.500 dollari a seconda delle edizioni e dei mercati.

Approfondimento

Lamborghini Revuelto SV, prezzo e caratteristiche

Motori: ultime notizie

Mitsubishi Pajero 2027, lo storico fuori strada torna dopo 20 anni

Motori

Rinasce una delle icone dell'off-road mondiale. Lusso all'interno e dimensioni imponenti, un solo...

Range Rover elettrica, il suv di lusso ora anche alla spina

Gianluca Sepe

Auto, i modelli più venduti ad agosto 2026: la classifica

Motori

Ecco la top 10 dei modelli più venduti in Italia ad agosto 2026. Dietro all'intoccabile Fiat...

10 foto

Parcheggio traverso per le auto compatte: potrebbe diventare legale

Auto

La pratica che si è diffusa in alcune città grazie alle microcar e alle city car più compatte...

Spia batteria auto: cosa significa, cause e quando è un problema

Moto

Tra le indicazioni presenti sul cruscotto è tra quella da non trascurare, bisogna sempre far...

I più letti