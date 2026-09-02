Prodotto in edizione limitata a 500 esemplari nel mondo, si chiama Reef AL Giallo (ma c'è anche Arancio), e si ispira alle supercar del marchio del Toro. Realizzato in collaborazione con il brand della prima infanzia Silver Cross. Costa un po' più di 3mila euro
Anche lui ha quattro ruote, ma non è una supercar. Si chiama Reef Al Giallo ed è il nuovo passeggino firmato Lamborghini, in collaborazione con il marchio Silver Cross, prodotto in edizione limitata a soli 500 esemplari.
Un'evoluzione del “Super Stroller”, nato dalla collaborazione tra i due brand per estendere ulteriormente la visione di design Lamborghini oltre il mondo automotive.
C'è anche Arancio
All'incrocio tra performance e artigianalità, Reef AL Giallo riflette gli stessi principi che definiscono le super sports car di Automobili Lamborghini: ingegneria di precisione, geometrie decise e un'attenzione al dettaglio senza compromessi. Così come ogni Lamborghini è progettata per garantire risposta e controllo eccezionali, Reef AL Giallo è stato concepito per offrire manovrabilità fluida, maneggevolezza intuitiva e sicurezza in ogni movimento quotidiano. Forme angolari, superfici geometriche e una silhouette dinamica richiamano il linguaggio visivo dei modelli Lamborghini, reinterpretato attraverso l'architettura del passeggino. Oltre all'estetica, il passeggino è pensato per essere agile, stabile e affidabile. Insieme a Reef AL Arancio, fa parte di una collezione curata nei minimi dettagli. Questa collaborazione incarna un impegno condiviso verso innovazione, artigianalità ed audacia, dando vita a un prodotto che unisce design e lifestyle.
Materiali premium
I materiali sono di ispirazione automotive come la microfibra scamosciata ad alte prestazioni, la pelle pregiata e il policarbonato lucido. I tratti distintivi del design Lamborghini sono presenti nel profilo scolpito, nella trama a Y, ripresa direttamente dal linguaggio degli interni del brand.
Quanto costa
Il bolide ha un costo di circa 3.000-3.500 euro (circa 2.995 sterline) o tra i 5.000 e i 5.500 dollari a seconda delle edizioni e dei mercati.