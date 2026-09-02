Anche lui ha quattro ruote, ma non è una supercar. Si chiama Reef Al Giallo ed è il nuovo passeggino firmato Lamborghini, in collaborazione con il marchio Silver Cross, prodotto in edizione limitata a soli 500 esemplari.

Un'evoluzione del “Super Stroller”, nato dalla collaborazione tra i due brand per estendere ulteriormente la visione di design Lamborghini oltre il mondo automotive.

C'è anche Arancio

All'incrocio tra performance e artigianalità, Reef AL Giallo riflette gli stessi principi che definiscono le super sports car di Automobili Lamborghini: ingegneria di precisione, geometrie decise e un'attenzione al dettaglio senza compromessi. Così come ogni Lamborghini è progettata per garantire risposta e controllo eccezionali, Reef AL Giallo è stato concepito per offrire manovrabilità fluida, maneggevolezza intuitiva e sicurezza in ogni movimento quotidiano. Forme angolari, superfici geometriche e una silhouette dinamica richiamano il linguaggio visivo dei modelli Lamborghini, reinterpretato attraverso l'architettura del passeggino. Oltre all'estetica, il passeggino è pensato per essere agile, stabile e affidabile. Insieme a Reef AL Arancio, fa parte di una collezione curata nei minimi dettagli. Questa collaborazione incarna un impegno condiviso verso innovazione, artigianalità ed audacia, dando vita a un prodotto che unisce design e lifestyle.