Mitsubishi Pajero 2027, lo storico fuori strada torna dopo 20 anni

Rinasce una delle icone dell'off-road mondiale. Lusso all'interno e dimensioni imponenti, un solo motore diesel da 204 cv e cambio automatico a 8 rapporti. Ancora non si sa quando arriverà in Europa

Il nuovo Pajero è dotato del sistema Super-All Wheel Control (S-AWC) di Mitsubishi Motors, che integra il controllo di accelerazione, tenuta di strada in curva e frenata per offrire un comportamento del veicolo preciso e intuitivo, e del sistema Super Select 4WD-II (SS4-II), che bilancia eccezionali prestazioni in fuoristrada con la facilità d'uso nella guida di tutti i giorni. Il telaio a longheroni è estremamente rigido e resistente, le sospensioni contribuiscono a mantenere il contatto degli pneumatici con la strada.

Introdotto nel 1982, il Pajero è stato sviluppato come fuoristrada 4x4 che univa autentiche prestazioni e affidabilità in fuoristrada al comfort di un'autovettura. Ha riscosso un grande successo, soprattutto tra gli appassionati di attività all'aria aperta. Il nuovo Pajero vuole combinare le capacità da fuoristrada affidabile con il comfort dei passeggeri e della facilità di guida. Ma ora aggiunge la dimensione "premium".

Svelato in anteprima mondiale il nuovo Mitsubishi Pajero, lo storico fuoristrada che torna dopo 20 anni sul mercato, completamente riprogettato. Il suv che ha venduto nel mondo oltre 3,29 milioni di unità in quattro generazioni sarà ora inizialmente lanciato sul mercato thailandese, seguito poi da Giappone e Australia nel corso del 2026. A partire dal 2027 verrà poi portato in circa 100 paesi in tutto il mondo, inclusi i mercati dell'America Latina e del Medio Oriente.

Design esterno

Spiccano all'esterno i parafanghi possenti che ne esprimono le capacità prestazionali e le superfici della carrozzeria scolpite. Il design del frontale trasmette un senso di forza interiore ispirato al kendo, un'arte marziale tradizionale giapponese che enfatizza la disciplina e la compostezza. Sono disponibili due design distinti per la griglia: una griglia a barre orizzontali che riflette la precisione dell'artigianato giapponese e una griglia a nido d'ape che evoca un'estetica funzionale, elegante e robusta. I fari adottano un design distintivo a forma di T, creando un aspetto moderno e all'avanguardia.

Elementi di design tipici del Pajero sono presenti in tutto l'esterno, tra cui il montante C ispirato al roll-bar del modello di prima generazione e un motivo esagonale posteriore che reinterpreta la ruota di scorta montata posteriormente delle generazioni precedenti. Insieme, questi elementi fondono la tradizione del Pajero con l'innovazione.

Gli interni

Dentro il display integra due schermi da 14,3 pollici con grafiche ispirate alla tradizione del Pajero, incluso il display Multi Meter che porta l'iconico quadro strumenti a tre quadranti nell'era moderna. Materiali soft-touch con una tecnica di cucitura ispirata al Kimekomi, un'antica arte artigianale giapponese, sono applicati al cruscotto e ai pannelli delle portiere, creando un senso di profondità e qualità premium degno di un modello di punta. L'abitacolo ha tre file per 7 passeggeri, con la seconda scorrevole di 15 cm.