Mitsubishi Pajero 2027, lo storico fuori strada torna dopo 20 anni

Rinasce una delle icone dell'off-road mondiale. Lusso all'interno e dimensioni imponenti, un solo motore diesel da 204 cv e cambio automatico a 8 rapporti. Ancora non si sa quando arriverà in Europa
Svelato in anteprima mondiale il nuovo Mitsubishi Pajero, lo storico fuoristrada che torna dopo 20 anni sul mercato, completamente riprogettato. Il suv che ha venduto nel mondo oltre 3,29 milioni di unità in quattro generazioni sarà ora inizialmente lanciato sul mercato thailandese, seguito poi da Giappone e Australia nel corso del 2026. A partire dal 2027 verrà poi portato in circa 100 paesi in tutto il mondo, inclusi i mercati dell'America Latina e del Medio Oriente.
Dal passato al presente
Introdotto nel 1982, il Pajero è stato sviluppato come fuoristrada 4x4 che univa autentiche prestazioni e affidabilità in fuoristrada al comfort di un'autovettura. Ha riscosso un grande successo, soprattutto tra gli appassionati di attività all'aria aperta. Il nuovo Pajero vuole combinare le capacità da fuoristrada affidabile con il comfort dei passeggeri e della facilità di guida. Ma ora aggiunge la dimensione "premium".
Il nuovo Pajero è dotato del sistema Super-All Wheel Control (S-AWC) di Mitsubishi Motors, che integra il controllo di accelerazione, tenuta di strada in curva e frenata per offrire un comportamento del veicolo preciso e intuitivo, e del sistema Super Select 4WD-II (SS4-II), che bilancia eccezionali prestazioni in fuoristrada con la facilità d'uso nella guida di tutti i giorni. Il telaio a longheroni è estremamente rigido e resistente, le sospensioni contribuiscono a mantenere il contatto degli pneumatici con la strada.
Design esterno
Spiccano all'esterno i parafanghi possenti che ne esprimono le capacità prestazionali e le superfici della carrozzeria scolpite. Il design del frontale trasmette un senso di forza interiore ispirato al kendo, un'arte marziale tradizionale giapponese che enfatizza la disciplina e la compostezza. Sono disponibili due design distinti per la griglia: una griglia a barre orizzontali che riflette la precisione dell'artigianato giapponese e una griglia a nido d'ape che evoca un'estetica funzionale, elegante e robusta. I fari adottano un design distintivo a forma di T, creando un aspetto moderno e all'avanguardia.
Elementi di design tipici del Pajero sono presenti in tutto l'esterno, tra cui il montante C ispirato al roll-bar del modello di prima generazione e un motivo esagonale posteriore che reinterpreta la ruota di scorta montata posteriormente delle generazioni precedenti. Insieme, questi elementi fondono la tradizione del Pajero con l'innovazione.
Gli interni
Dentro il display integra due schermi da 14,3 pollici con grafiche ispirate alla tradizione del Pajero, incluso il display Multi Meter che porta l'iconico quadro strumenti a tre quadranti nell'era moderna. Materiali soft-touch con una tecnica di cucitura ispirata al Kimekomi, un'antica arte artigianale giapponese, sono applicati al cruscotto e ai pannelli delle portiere, creando un senso di profondità e qualità premium degno di un modello di punta. L'abitacolo ha tre file per 7 passeggeri, con la seconda scorrevole di 15 cm.
Motori
Per il lncio prevista una sola motorizzazione: un diesel a quattro cilindri da 2,4 litri da 204 CV (150 kW) e 480 Nm di coppia, con cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale. Nel futuro sono previste motorizzazioni ibride.
Opzioni di colore
Due i colori principali: Armor Copper Metallic evoca la solidità e la robustezza del metallo, accentuando le forme scolpite e le proporzioni possenti della carrozzeria. L'altro colore principale, Phantom Blue Metallic, è un elegante blu grigiastro dall'aspetto deciso, impreziosito da riflessi dorati che emergono al variare della luce.
All'interno il colore Camel si ispira alle tonalità naturali dei materiali pregiati, contribuendo al contempo a rendere meno visibili i segni dell'usura quotidiana. È stato inoltre attentamente studiato per creare un sofisticato contrasto con il nero e armonizzarsi con gli esterni imponenti del veicolo.
Infotainment
L'ampio display monolitico orizzontale da 14,3 pollici ha una sequenza di apertura dedicata ed effetti visivi unici per ogni modalità di guida, il display del quadro strumenti offre 16 temi di sfondo che cambiano in tempo reale con l'ora del giorno. Anche l'iconico layout a tre indicatori presente nelle precedenti generazioni del Pajero è stato reinventato come Multi-Meter. Informazioni di guida come altitudine, direzione della bussola, temperatura, angoli di beccheggio e rollio del veicolo e stato del controllo AYC consentono al conducente di valutare le condizioni di guida a colpo d'occhio. Il sistema Smartphone-link Display Audio supporta la connettività wireless con lo smartphone, offrendo un accesso intuitivo a mappe, musica e altre app compatibili.
Modalità di guida
Il guidatore può selezionare quattro modalità di guida tramite una manopola sul tunnel: dalle due ruote motrici (2H) alle quattro motrici permanenti (4H), fino al blocco del differenziale centrale (4HLc) e alle ridotte (4LLc). In più, l'elettronica offre 7 diversi profili di guida per fango, neve, roccia o sabbia. Qualche numero per l'off-road: 23 cm di luce a terra, angolo di attacco di 30,4°, di dosso di 22,6° e d'uscita di 25,8°.