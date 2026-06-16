Il riconoscimento vuole valorizzare realtà e iniziative che contribuiscono a diffondere consapevolezza sui temi della sicurezza stradale. Il vincitore di questa edizione è stato "Onda Verde", il programma Rai di aggiornamenti sul traffico, viabilità e condizioni della rete stradale

Anas (Gruppo FS) ha istituito il Premio “Cultura della Mobilità”, un riconoscimento per programmi, iniziative e realtà impegnate nella diffusione di una guida consapevole e sicura. Il progetto è stato lanciato in occasione della 19esima edizione del Premio Moige “Un anno di zapping e di streaming”.

Ad Anas: "La sicurezza stradale dipende anche dalla qualità delle informazioni" Il premio è stato assegnato a “Onda Verde”, il programma di infomobilità di Rai Isoradio, per il valore del servizio pubblico svolto e il contributo alla diffusione di una cultura della mobilità sostenibile. “Onda Verde” offre infatti aggiornamenti tempestivi su traffico, viabilità e condizioni della rete stradale, fungendo da punto di riferimento quotidiano per milioni di cittadini e cittadine. L’Ad dell’Anas Claudio Andrea Gemme ha definito la collaborazione con il Moige “un’occasione fondamentale per promuovere i valori della sicurezza stradale e della mobilità responsabile all’interno delle famiglie e della società civile”. La sicurezza stradale – secondo Gemme – “dipende dalle infrastrutture ma anche dalla qualità delle informazioni, l’educazione e la consapevolezza alla guida”. Dunque, l’obiettivo del premio è “riconoscere e valorizzare chi, con il proprio lavoro, contribuisce a diffondere questi valori e ad accrescere il senso di responsabilità collettiva”. Vedi anche Cosa ci ha insegnato la Route 66 nei suoi cento anni di storia