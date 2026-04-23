Autopromotec, Enrica Lazzarini nominata nuovo CEO

Novità in casa Autopromotec, manifestazione biennale internazionale delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico, con la nomina di Enrica Lazzarini nuova Chief Executive Officier e Guido Gambassi nominato Chief Strategy Officier
Autopromotec, Enrica lazzarini nuova CEO
Nuovo assetto manageriale in casa Autopromotec, manifestazione fieristica biennale da anni punto di riferimento delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico a livelo mondiale. La strategia adottata dal Consiglio di Amministrazione è stata quella di mantenere continuità nella linea dirigenziale dell’azienda, andando a valorizzare figure già presenti, rispettate e inserite nel tessuto del settore, nominando Enrica Lazzarini CEO di Autopromotec e Guido Gambassi CSO. Nel nuovo organigramma, già lo scorso 5 marzo 2026, è stato assegnato a Enrica Lazzarini il ruolo di Segretario Generale di AICA - Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature che, insieme ad AIRP - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, è proprietaria della manifestazione fieristica Autopromotec, la cui prossima edizione è in programma dal 26 al 29 maggio 2027, presso il quartiere di BolognaFiere. “Accolgo con grande entusiasmo questa nuova sfida – ha sottolineato il nuovo CEO - onorata per la fiducia accordata. Coordinare la prossima edizione di Autopromotec sarà senza dubbio stimolante e sono certa che con il supporto di questa squadra ormai consolidata da anni organizzeremo una manifestazione all’altezza delle aspettative dei nostri espositori e visitatori. Il comparto automotive è oggi sempre più caratterizzato da innovazioni strutturali ed estremamente dinamiche, che richiedono capacità di reazione e di analisi. I cambiamenti avvengono in maniera così rapida che è ormai imprescindibile e fondamentale vedere e toccare con mano tutte le innovazioni, occasione che si realizza esclusivamente in momenti di incontro come quelli che Autopromotec rende possibili”.
Autopromotec 2027
Guido Gambassi aggiunge invece il ruolo di CSO alle cariche già confermate negli anni precedenti, vale a dire quelle di Amministratore Delegato di EditProm, società editoriale proprietaria della rivista Pneurama, di Segretario Generale di AIRP e di Federpneus - Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici, la cui scuola-officina è ospitata presso la sede di Casa Autopromotec.
“Ciò che rende Autopromotec la più specializzata rassegna del settore è il fatto che sia in grado di integrare le innovazioni e le direzioni che il mercato prende, grazie alla sua natura unica. L’avere una base associativa e l’ospitare all’interno dei propri spazi così tante realtà inserite nel tessuto del comparto fanno sì che Autopromotec continui ad essere un punto di riferimento a livello internazionale”. Le nuove nomine sono state pienamente appoggiate dall’ex Segretario Generale di AICA, nonché amministratore delegato uscente, Renzo Servadei, che, avendo deciso di non proseguire negli incarichi per ragioni personali, si è reso disponibile a fornire il proprio supporto per la prossima edizione in programma a maggio 2027.