Autopromotec, Enrica Lazzarini nominata nuovo CEO

Autopromotec, Enrica lazzarini nuova CEO

Nuovo assetto manageriale in casa Autopromotec, manifestazione fieristica biennale da anni punto di riferimento delle autoattrezzature e dell’aftermarket automobilistico a livelo mondiale. La strategia adottata dal Consiglio di Amministrazione è stata quella di mantenere continuità nella linea dirigenziale dell’azienda, andando a valorizzare figure già presenti, rispettate e inserite nel tessuto del settore, nominando Enrica Lazzarini CEO di Autopromotec e Guido Gambassi CSO. Nel nuovo organigramma, già lo scorso 5 marzo 2026, è stato assegnato a Enrica Lazzarini il ruolo di Segretario Generale di AICA - Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature che, insieme ad AIRP - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, è proprietaria della manifestazione fieristica Autopromotec, la cui prossima edizione è in programma dal 26 al 29 maggio 2027, presso il quartiere di BolognaFiere. “Accolgo con grande entusiasmo questa nuova sfida – ha sottolineato il nuovo CEO - onorata per la fiducia accordata. Coordinare la prossima edizione di Autopromotec sarà senza dubbio stimolante e sono certa che con il supporto di questa squadra ormai consolidata da anni organizzeremo una manifestazione all’altezza delle aspettative dei nostri espositori e visitatori. Il comparto automotive è oggi sempre più caratterizzato da innovazioni strutturali ed estremamente dinamiche, che richiedono capacità di reazione e di analisi. I cambiamenti avvengono in maniera così rapida che è ormai imprescindibile e fondamentale vedere e toccare con mano tutte le innovazioni, occasione che si realizza esclusivamente in momenti di incontro come quelli che Autopromotec rende possibili”.

