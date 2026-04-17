Millennium Expo 2026, auto e moto d’epoca all’Ippodromo Capannelle

Il 18 e 19 aprile è in programma a Roma la 42esima edizione della mostrascambio più grande del centro sud Italia

È tutto pronto per l’appuntamento dedicato agli appassionati di auto e moto storiche, l’edizione numero 42 di Millennium Expo, che si terrà all’ippodromo delle Capannelle sabato 18 e domenica 19 aprile. Si tratta della manifestazione di auto, moto e ricambi d’epoca che richiama l’attenzione dei cultori e degli addetti ai lavori sin dal 1999.

All'esterno e al coperto

La kermesse dedicata al motorismo storico si svolgerà sia in aree coperte che in zone scoperte, con ampie esposizioni di veicoli di diverse epoche e tipologie. Sia per le due che per le quattro ruote non mancheranno settori forniti di ricambi difficili da reperire in altri contesti e sempre più rari. Per chi apprezza l’oggettistica oltre a modellini, libri, o riviste legate alla storia del mondo dei motori ci saranno i consueti spazi dedicati alla memorabilia. Inoltre, per chi non rinuncia alla passione per i motori anche nel vestire, ci sarà l’opportunità di trovare capi vintage.

Buon compleanno Volkswagen Golf GTI

In questa edizione, Millennium Expo festeggia i 50 anni di una delle vetture più iconiche nell’immaginario collettivo, la VW Golf GTI, l’auto che ha aperto le porte della sportività anche ai modelli pensati per una platea di acquirenti più ampia. Inoltre, celebra i 30 anni di tre roadster che hanno conquistato e diviso schiere di appassionati nella seconda metà degli anni ’90, come la Bmw Z3, la Mercedes-Benz SLK e la Porsche Boxster. Un doveroso momento celebrativo è stato pensato anche per i 30 anni dell’elegante e sportiva Jaguar XK8.

Le Youngtimer e le moto

Tra gli eventi in calendario nella giornata di sabato 18 aprile, presso la Club House, alle 10.30 è previsto un seminario sulle auto definite youngtimer, per offrire spunti, consigli per gli acquisti e curiosità a coloro che vogliono approcciarsi al mondo delle auto storiche e delle affascinanti youngtimer. Nello stesso giorno, alle 12:00, è in programma una “sfida” particolare nella zona del prato con circa 30 Volkswagen Maggiolino in un mini circuito ad ostacoli e, in seguito, presso la Club House, un convegno FMI con tema: “Presentazione del Progetto pilota di raccolta della documentazione del Motociclismo Storico nel Lazio”. Domenica 19 aprile alle 11:30, invece, l’appuntamento è di fronte alla tribuna d’onore, per la sfilata delle roadster anni ’90 accompagnate dalle Miss Pin Up.

L’organizzazione ricorda che, per i club federati è stata rinnovata la convezione a favore degli associati, come nell’edizione precedente, con i proprietari dei veicoli d'epoca che potranno parcheggiare in un’area dedicata a titolo gratuito. Mentre, con il patrocinio di ACI, ASI, FMI, Lambretta e Vespa Club d’Italia, tutti i relativi soci avranno l’ingresso ridotto ad 8 euro.