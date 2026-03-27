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Vicenza Classic Car Show 2026, programma ed eventi della fiera dedicata alle auto d'epoca

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Dal 27 al 29 marzo alla Fiera di Vicenza la terza edizione di uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al motorismo storico e sportivo. Tutte le info

Il passato, il presente e il futuro dell’automobile s’incontreranno per la terza edizione di Vicenza Classic Car Show. Appuntamento alla Fiera di Vicenza dal 27 al 29 marzo 2026. Auto classiche e sportive, moto d’epoca, brand automobilistici che hanno fatto la storia, ricambi e raduni.

 

Auto classiche e non solo

Dalle più iconiche, alle Youngtimer che fanno sognare, fino ai pezzi unici che saranno le star di domani, da ammirare oppure acquistare dai più importanti operatori del settore. All’interno del Vicenza Classic Car Show un’ampia area è dedicata anche ai privati che desiderano esporre e vendere la propria auto d’epoca; un’occasione preziosa per visitatori curiosi, appassionati ed anche per i neofiti del mondo dell’auto d’epoca. Disponibile un ampio mercato con ampia scelta di accessori d’epoca, pezzi di ricambio originali, modellini di auto, ma anche manualistica, pubblicazioni e editoria specializzata.

Ci sarà anche uno spazio dove si confrontano appassionati ed addetti ai lavori: il contesto ideale per ricevere consigli dagli esperti prima di iniziare un restauro, o indicazioni per valutare un acquisto, oltre ad informazioni  su certificazioni e iscrizioni ai registri.

 

I padiglioni

 

PADIGLIONE 1

A: Mostra mercato con vendita di ricambi e modellismo

PADIGLIONE 4

B: Mercato dei privati con auto in vendita

PADIGLIONE 6

C: Auto classiche, esposizione, vendita e restauro

D: Club, scuderie e registri

PADIGLIONE 7

E: Auto classiche, esposizione, vendita e restauro

AREA ESTERNA

F: Tesla Test drive

G: Raduni

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