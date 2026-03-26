Auto moto Turin show 2026: anticipazioni, programma e novità

Oltre agli spettacoli e alle esposizioni, AMTS 2026 offre ai visitatori l'opportunità di guidare.

Tesla: Presso lo stand L09 (area test drive, pochi metri dall’ingresso principale), sarà possibile guidare su strada Model 3 e Model Y ed inoltre provare in anteprima il rivoluzionario sistema Full Self-Driving (Supervised), dal sedile del passeggero. Grande attesa anche per l'area espositiva del brand, che ospiterà il futuristico Cybertruck, pick-up ormai divenuto icona globale.

Omoda e Jaecoo: per chi cerca soluzioni versatili e attente ai consumi, BRC Gas Equipment, in collaborazione con Autoingros, porterà in prova i SUV Omoda 5 e Jaecoo 7, entrambi con l’installazione dell’impianto GPL. Gli slot per i test drive saranno prenotabili esclusivamente in fiera durante i giorni dell'evento.

Yamaha e VignaMotors: quest’ultima metterà a disposizione una selezione della gamma moto e scooter Yamaha. I test ride si svolgeranno su un percorso studiato ad hoc il sabato e la domenica (dalle 10:00 con ultima partenza alle 18:00). Ai partecipanti alla fiera saranno riservati sconti speciali per l'acquisto di moto nuove o usate nel mese di aprile. Per l'occasione, la concessionaria torinese di Corso Traiano resterà aperta, offrendo anche un servizio di check-up moto nella giornata di domenica.

biAuto e BMW Motorrad: lo storico gruppo, che ha da poco inaugurato la nuovissima sede di Moncalieri (TO) dedicata alle due ruote, porterà ad AMTS 2026 la dinamicità e la sportività del brand premium (Stand P17, Padiglione 3). Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, gli esperti del team guideranno il pubblico in esclusivi test drive alla scoperta dei modelli BMW, dalle avventurose touring alle ipersportive.

Talaria: spazio anche alle due ruote elettriche ad alte prestazioni. Nell'area espositiva spiccheranno i modelli Sting 5500PRO e l'imponente Komodo, visibili sia in versione originale che in un'inedita veste Snowcross (motoslitta). L'area test sarà attiva tutti i giorni (dall'apertura alle 12:30 e dalle 13:30 a chiusura fiera) e metterà a disposizione tre Talaria TL 5500 pro per adulti e ragazzi (dai 14 anni in su) e una Volar EVO dedicata ai bambini dai 6 anni in su. Caschi e attrezzatura di sicurezza saranno inclusi e forniti in loco.