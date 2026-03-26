Auto moto Turin show 2026: anticipazioni, programma e novità

Introduzione
Auto Moto Turin Show torna anche nel 2026 per tutti gli appassionati di auto e moto. Appuntamento a Torino dal 27 al 29 marzo. Veicoli d'epoca, supercar, tuning e innovazione, ma anche esperienze in prima persona come test drive, drifting e spettacoli. Ecco il programma
Quello che devi sapere
Dove e quando
L'Auto Moto Turin Show 2026 si svolge da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026, con orario dalle 10 alle 19:30. A Torino nei padiglioni 2, 3 e Oval del Lingotto Fiere
Padiglione Oval
All'interno dell'Oval andrà in scena la tredicesima edizione di ETT – Expo Tuning Torino, con circa 300 vetture selezionate e la prestigiosa sfida "Be bETTer" valutata da una giuria internazionale, affiancata dalle eccellenze aziendali delle ruote in lega aftermarket con Fondmetal e GMP.
Padiglione 2
Il Padiglione 2 conterrà le esibizioni e le esposizioni di auto da corsa, auto delle forze armate (Esercito, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza), supercar, miti americani con varie generazioni di Corvette e alcune tra le più iconiche JDM. Ospiterà il “Blind Test”, sfida che metterà alla prova il pubblico alla scoperta di un’auto “mascherata”.
Nella sezione Special Car riflettori puntati sulle restomod. A prendersi la scena la Grassi 044, mentre la Kimera EVO 038 “Aura” sarà esposta insieme a un esemplare di Lancia 037. Quest’ultima, caratterizzata dalla livrea NordMende, unica al mondo, rappresenta un pezzo di storia del motorsport.
Sempre nel Padiglione 2 troverà ampio spazio Vehicle Valley Piemonte, l'ecosistema promosso dalle realtà del territorio piemontese che rappresenta un laboratorio di competenze umane e tecnologiche, capace di trasformare l'eredità storica locale nel futuro della mobilità.
La pista 500
I Padiglioni 2 e 3 avranno spazi per famiglie, collezionisti e appassionati, ospitando grandi spettacoli, club storici e l’area Aftermarket.
A coronare l'evento, l'esclusivo accesso panoramico alla Pista 500 (rampa SUD, a pochi metri dall’ingresso principale) con il biglietto di AMTS, reso possibile dalla collaborazione con la Pinacoteca Agnelli.
Anche le due ruote
Il Padiglione 2 ospiterà il Circus Trial Show, dove campioni internazionali come Samuele Zuccali e Fred Crosset sfideranno la gravità con passaggi millimetrici. L'Area Esterna del Padiglione 3 sarà invece il regno del Freestyle Motocross, con i salti ad alta quota di Alessio Ponta, Davide Rossi, Matteo Botteon e Leonardo Fini.
Drifting show
La Motul Arena ospiterà il Drifting Show realizzato dal DABA Drift Team (con talenti come Mirella Vernacchia e Riccardo Tonali) e al Precision Driver Show, dove Alyssa Favalli, Mattia Santaera, Mico Alteri e Davide Stellino trasformeranno parcheggi e controsterzi in arte millimetrica.
Torna anche il Taxi Drift nella Motul Arena: i visitatori avranno la possibilità - tramite l'acquisto di un biglietto dedicato in una sezione del sito ufficiale amtstorino.it - di salire a bordo come passeggeri per vivere in prima persona l'emozione della guida estrema, al fianco di piloti professionisti.
Living Lab ToMove
AMTS 2026 accoglie anche Living Lab ToMove, l'iniziativa della città di Torino che ha trasformato il territorio urbano in un laboratorio aperto per la sperimentazione di tecnologie e servizi di mobilità innovativa. Il progetto, parte del programma nazionale MaaS for Italy dedicato alla mobilità integrata, riunisce un partenariato pubblico-privato che comprende: GTT, 5T, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Fondazione Links e Piemonte Innova.
Cosa puoi guidare ad AMTS 2026
Oltre agli spettacoli e alle esposizioni, AMTS 2026 offre ai visitatori l'opportunità di guidare.
Tesla: Presso lo stand L09 (area test drive, pochi metri dall’ingresso principale), sarà possibile guidare su strada Model 3 e Model Y ed inoltre provare in anteprima il rivoluzionario sistema Full Self-Driving (Supervised), dal sedile del passeggero. Grande attesa anche per l'area espositiva del brand, che ospiterà il futuristico Cybertruck, pick-up ormai divenuto icona globale.
Omoda e Jaecoo: per chi cerca soluzioni versatili e attente ai consumi, BRC Gas Equipment, in collaborazione con Autoingros, porterà in prova i SUV Omoda 5 e Jaecoo 7, entrambi con l’installazione dell’impianto GPL. Gli slot per i test drive saranno prenotabili esclusivamente in fiera durante i giorni dell'evento.
Yamaha e VignaMotors: quest’ultima metterà a disposizione una selezione della gamma moto e scooter Yamaha. I test ride si svolgeranno su un percorso studiato ad hoc il sabato e la domenica (dalle 10:00 con ultima partenza alle 18:00). Ai partecipanti alla fiera saranno riservati sconti speciali per l'acquisto di moto nuove o usate nel mese di aprile. Per l'occasione, la concessionaria torinese di Corso Traiano resterà aperta, offrendo anche un servizio di check-up moto nella giornata di domenica.
biAuto e BMW Motorrad: lo storico gruppo, che ha da poco inaugurato la nuovissima sede di Moncalieri (TO) dedicata alle due ruote, porterà ad AMTS 2026 la dinamicità e la sportività del brand premium (Stand P17, Padiglione 3). Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo, gli esperti del team guideranno il pubblico in esclusivi test drive alla scoperta dei modelli BMW, dalle avventurose touring alle ipersportive.
Talaria: spazio anche alle due ruote elettriche ad alte prestazioni. Nell'area espositiva spiccheranno i modelli Sting 5500PRO e l'imponente Komodo, visibili sia in versione originale che in un'inedita veste Snowcross (motoslitta). L'area test sarà attiva tutti i giorni (dall'apertura alle 12:30 e dalle 13:30 a chiusura fiera) e metterà a disposizione tre Talaria TL 5500 pro per adulti e ragazzi (dai 14 anni in su) e una Volar EVO dedicata ai bambini dai 6 anni in su. Caschi e attrezzatura di sicurezza saranno inclusi e forniti in loco.
Il programma di venerdì
Venerdì 27 Marzo
11:00 - 12:00 | Opening AMTS Garage (Padiglion 2 - Indoor)
12:00 - 12:30 | Daba Show by Team Daba (Motul Arena - Outdoor)
12:00 - 12:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)
12:45 - 13:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)
13:30 - 14:00 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)
14:00 - 14:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)
14:30 - 15:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)
15:00 - 15:45 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
15:00 - 15:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)
15:00 - 16:00 | Be Better Show by ETT (Padiglione Oval - Indoor)
16:00 - 16:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)
16:15 - 16:45 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)
17:00 - 17:45 | Workshop BMW & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)
17:30 - 18:30 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)
17:30 - 18:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
18:00 - 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)
18:30 - 18:45 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)
Il programma di sabato
Sabato 28 Marzo
10:45 - 11:30 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
11:00 - 11:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)
11:30 - 12:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)
11:45 - 12:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)
12:00 - 12:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)
12:15 - 12:45 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)
12:30 - 13:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
12:45 - 13:30 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)
14:30 - 15:15 | BMX & Scooter Freestyle (Padiglione 3 - Indoor)
15:00 - 15:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)
15:30 - 16:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)
15:30 - 16:15 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
15:30 - 16:15 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)
16:00 - 17:00 | Benny Cover Band by Benny (Padiglione Oval - Indoor)
17:00 - 17:30 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)
17:45 - 18:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)
18:00 - 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)
18:00 - 19:00 | Taxi Drif Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
Il programma di domenica
Domenica 29 Marzo
10:45 - 11:30 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
11:00 - 11:45 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)
11:30 - 12:00 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)
11:45 - 12:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)
12:00 - 12:45 | FMX Freestyle Motocross Show (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)
12:00 - 12:45 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)
12:15 - 12:30 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)
12:30 - 13:30 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
12:45 - 13:30 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)
13:30 - 14:30 | Parata by Hardcore Drivers (Motul Arena - Outdoor)
14:30 - 15:15 | BMX & Scooter Freestyle Show (Padiglione 3 - Indoor)
14:45 - 15:15 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)
15:00 - 15:45 | FMX Freestyle Motocross (Area Esterna Pad. 3 - Outdoor)
15:00 - 16:00 | Be Better Show by ETT (Padiglione Oval - Indoor)
15:30 - 16:15 | Drifting Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)
15:30 - 16:15 | Workshop BMX & Scooter (Padiglione 3 - Indoor)
16:00 - 16:30 | AMTS Show by Nolimit Solutions (Padiglione Oval - Indoor)
17:00 - 17:30 | Hurricane Motor Show by Stunt Show Live (Motul Arena - Outdoor)
17:45 - 18:00 | Precision Driver Show by Team96 (Motul Arena - Outdoor)
18:00 - 18:45 | Circus Trial Show (Padiglione 2 - Indoor)
18:00 - 19:00 | Taxi Drift Show by D-Race (Motul Arena - Outdoor)