Bando auto Veneto 2025, domande per gli incentivi entro il 13 febbraio

Le domande di contributo devono essere presentate tramite la piattaforma telematica regionale. C'è tempo fino alle ore 12 del 13 febbraio 2026. Il bando offre contributi fino a 15.000€ per la rottamazione di veicoli inquinanti e l'acquisto di nuove auto a basso impatto (elettriche, ibride, a basse emissioni) o motoveicoli

Sta per scadere il bando auto 2025-2026 della Regione Veneto per la rottamazione di veicoli inquinanti e l'acquisto di nuove auto a basso impatto (elettriche, ibride, a basse emissioni) o motoveicoli. Le domande di contributo devono essere presentate con SPID o CIE tramite la piattaforma telematica regionale (bandiaria.regione.veneto.it) fino alle ore 12:00 del 13 febbraio 2026. Il bando offre contributi fino a 15.000€. I destinatari Destinatari del contributo sono i privati residenti in Veneto con ISEE ordinario 2025 non superiore a 60.000€. Ciascuna persona fisica può presentare una sola richiesta di contributo e il veicolo acquistato non deve costituire un bene per l’esercizio di attività professionale o d’impresa. Inoltre è ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare, come definito all’art. 3 del DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159. Non sono ammesse istanze da parte di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, in cui uno dei componenti abbia beneficiato di un contributo della Regione del Veneto per la stessa finalità, nelle iniziative bando auto 2022, bando auto 2023 e bando auto 2024. Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti che nel precedente Bando Auto 2024 risultano inseriti nella graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 26 del 30.01.2025, che hanno un contratto di acquisto stipulato entro la data del 30.04.2025 e non hanno potuto finalizzare l’acquisto entro il termine di chiusura del “Bando Auto 2024”, corrispondente al 30.05.2025. Se in possesso dei requisiti previsti dal Bando Auto 2025, tali soggetti potranno partecipare per il medesimo intervento di rottamazione e contestuale acquisto di veicolo a basse emissioni per il quale risultano in graduatoria del Bando Auto 2024 sopra richiamato. In tal caso il contributo sarà calcolato secondo le condizioni fissate nel Bando Auto 2024 e sulla base dell’ISEE ordinario 2024 già indicato nella domanda precedente (punto 3.10 del Bando).

Il contributo Il contributo è variabile in base a ISEE e classe ambientale del veicolo acquistato, fino a 15.000€ per auto (cat. M1) e 4.000€ per moto (cat. L). Il contributo non supera il 60% della spesa sostenuta ed è finalizzato all’assegnazione di un contributo a fondo perduto ai cittadini residenti in Veneto che procedano alla rottamazione di un veicolo appartenente alle categorie M1 (autoveicoli) o L3e, L4e, L5e, L7e (motoveicoli) come definite ai sensi del comma 2, lett. b), dell’art. 47, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e al contestuale acquisto di un nuovo veicolo appartenente alle medesime categorie M1 o L3e, L4e, L5e, L7e. I motoveicoli di categoria L3e, L4e, L5e, L7e, sia da rottamare che nuovi, dovranno essere di cilindrata superiore a 50 cc e potenza superiore a 4 KW. La classe ambientale incentivabile, per i veicoli da rottamare M1, arriva fino a Euro 4 compresa in caso di alimentazione a benzina, metano o bifuel (benzina/metano, benzina/GPL, gasolio/metano, gasolio/GPL) o fino a Euro 5 compresa in caso di alimentazione a gasolio. La classe ambientale incentivabile, per i veicoli da rottamare L3e, L4e, L5e, L7e arriva fino a Euro 2 compresa. I veicoli da acquistare devono essere di nuova immatricolazione ma non sono ammessi veicoli usati o di tipologia “km 0”. Inoltre, quelli di categoria M1 potranno essere acquistati esclusivamente in sostituzione di vecchi autoveicoli M1 e dovranno avere classe ambientale Euro 6 D o superiore. Quelli di categoria L3e, L4e, L5e, L7e potranno essere acquistati in sostituzione sia di autoveicoli M1 che di motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e. Il costo massimo ammesso per l’acquisto del nuovo veicolo è di € 40.000,00+IVA, tasse e imposte per le autovetture M1 e di € 10.000,00+IVA, tasse e imposte per i motoveicoli L3e, L4e, L5e, L7e.

Caratteristiche dell'agevolazione Il contributo è determinato in funzione del valore di emissione di CO2, dell’alimentazione del veicolo da acquistare, della classe ambientale del veicolo da rottamare e della situazione economica familiare definita in base all’ISEE Ordinario 2025 e si ottiene dunque moltiplicando il valore base indicato nella tabella A per il relativo coefficiente della tabella B: Tabella A: importo base del contributo Classe ambientale Euro 6D o superiore Emissioni di Particolato ≤ 4,5 mg/km per ogni tipo di alimentazione Emissioni CO2 Alimentazione (punto V.7 o WLTP)

Valori espressi in g/km Autovettura Elettrica pura

-

Autovettura a Idrogeno Autovettura Ibrida Autovettura Bifuel

(benzina/metano

e benzina/GPL)

-

Autovettura a Metano Autovettura a Benzina

-

Autovettura a Diesel Motoveicolo di categoria L3e, L4e, L5e, L7e

> 50 cc

> 4 KW 0 7.500 € - - - 2.000 € <= 60 - 6.500 € - - 1.500 € 61 - 100 - 5.500 € 5.000 € 3.500 € 1.200 € 101 - 135 - 4.000 € 4.000 € 2.500 € 1.000 € Tabella B: Coefficienti moltiplicativi dell’importo base Fascia ISEE Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Classe Ambientale del Veicolo da demolire Coefficienti Euro 0 - 1 - 2 (Diesel) 2 1,8 1,3 1 Euro 0 - 1 (Benzina / Bifuel / Metano) 2 1,8 1,3 1 Euro 2 (Benzina / Bifuel / Metano) 1,4 1,3 1 0,8 Euro 3 (Diesel) 1,6 1,5 1,2 1 Euro 4 (Diesel) 1,4 1,3 1 0,8 Euro 5 (Diesel) 1,4 1,3 1 0,8 Euro 3 (Benzina / Bifuel / Metano) 1,1 1,1 1 0,8 Euro 4 (Benzina / Bifuel / Metano) 1 1 1 0,7 Le fasce ISEE di riferimento sono le seguenti: - Fascia A ISEE ordinario 2025 inferiore o uguale a €_25.000,00; - Fascia B ISEE ordinario 2025 superiore o uguale a €_25.000,01 e inferiore o uguale €_ 40.000,00; - Fascia C ISEE ordinario 2025 superiore o uguale a €_40.000,01 e inferiore o uguale €_50.000,00; - Fascia D ISEE ordinario 2025 superiore o uguale a €_50.000,01 e inferiore o uguale €_60.000,00. Il contributo è dunque variabile tra € 1.750,00 e € 15.000,00 per i veicoli M1 e tra € 700,00 e € 4.000,00 per i veicoli L3e, L4e, L5e, L7e, ma non potrà comunque superare il 60% del costo del veicolo comprensivo di IVA, tasse e imposte.

A fronte della rottamazione di autoveicoli M1 appartenenti alle seguenti classe emissive: BENZINA Euro 4

BIFUEL (benzina/metano, benzina/GPL) Euro 4

METANO Euro 4 è ammesso unicamente l’acquisto di veicoli con alimentazione elettrica pura, idrogeno o ibrida con emissioni di CO2 inferiore a 100 g/km.