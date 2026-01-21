Offerte Sky
Quale auto scegliere, ecco le più affidabili. La classifica di Altroconsumo

Motori

Dominano le case automobilistiche giapponesi, con Lexus davanti a tutti, poi Toyota e al terzo posto ex aequo Suzuki e Subaru. L' indagine in dieci paesi europei traccia una classifica basata sulle esperienze reali degli automobilisti: quali macchine hanno meno bisogno delle cure del meccanico e a quanto ammontano i costi di manutenzione ordinari

E' Lexus il marchio auto più affidabile in Europa. Ad affermarlo è un'indagine di Altroconsumo che ha stilato una classifica delle aziende auto più affidabili nel tempo basata sulle esperienze reali degli automobilisti, mettendo a confronto costruttori storici e nuovi protagonisti del mercato.

 

La classifica

Subito dietro al marchio premium del gruppo Toyota, si piazza la stessa Toyota. Al terzo posto si piazzano Suzuki e Subaru, tutti marchi giapponesi. Le marche asiatiche occupano dieci delle prime undici posizioni. Considerando anche Smart – frutto di una joint venture sino-tedesca – il primato del continente asiatico appare ancora più evidente. Tra i brand con affidabilità giudicata ottima figurano Honda, Mazda, Mitsubishi e Kia, accanto a protagonisti più recenti della mobilità elettrica. L'americana Tesla è l'unica “intrusa” non asiatica e poi compare BYD, colosso cinese in forte ascesa.

Stellantis è nella fascia centrale della centrale della classifica, con Lancia e Fiat che sfoderano le migliori prestazioni, seguite da Jeep e Alfa Romeo. Più arretrata Opel, mentre il terzetto francese composto da Citroën, DS Automobiles e Peugeot si colloca un gradino più in basso.

La metodologia di analisi

L'analisi di Altroconsumo è condotta attraverso un questionario al quale hanno risposto oltre 53mila automobilisti in dieci Paesi europei: Italia, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

L'affidabilità è indicata quale elemento determinante di scelta da ben il 41% degli intervistati italiani, i quali vogliono evidentemente tenere lontani i guasti, le spese di riparazione e gli appuntamenti dal meccanico.

Gli altri criteri di scelta di un'auto oltre all'affidabilità

Al secondo posto abbiamo il tipo di carburante, ritenuto prioritario per la scelta dal 17% dei rispondenti, così come è legato a esigenze simili il terzo aspetto più menzionato, ossia il consumo (13%). Le esigenze personali e familiari risultano invece essenziali nella scelta del modello di auto per il 12% del nostro campione italiano.

L'indice di affidabilità

Agli automobilisti è stato chiesto di indicare marca e modello, anno di immatricolazione, momento dell’acquisto, chilometraggio percorso e la tipologia di guasti riscontrati nel corso del tempo, per tradurre le risposte raccolte in un indice di affidabilità. Il risultato è un punteggio espresso su una scala da 0 a 100.

MARCHE AUTO Affidabilità Soddisfazione
LEXUS 93 91
TOYOTA 91 85
SUZUKI 91 84
SUBARU 91 88
HONDA 89 86
TESLA 89 89
BYD 89 88
SMART 89 80
MAZDA 89 86
MITSUBISHI 89 81
KIA 89 84
BMW 87 86
HYUNDAI 87 84
MINI 87 86
LANCIA 87 76
NISSAN 87 81
MERCEDES-BENZ 84 86
AUDI 84 85
CUPRA 84 84
DACIA 84 79
SEAT 84 83
PORSCHE 84 91
SKODA 82 83
FIAT 82 78
VOLVO 82 86
VOLKSWAGEN 82 84
RENAULT 82 80
JEEP 82 81
POLESTAR 82 89
FORD 80 81
ALFA ROMEO 80 88
JAGUAR 80 85
OPEL 80 78
PEUGEOT 76 76
CITROEN 76 78
DS AUTOMOBILES 76 83
LYNK & CO 76 81
MG 72 79
LAND ROVER 64 79

