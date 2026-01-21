Dominano le case automobilistiche giapponesi, con Lexus davanti a tutti, poi Toyota e al terzo posto ex aequo Suzuki e Subaru. L' indagine in dieci paesi europei traccia una classifica basata sulle esperienze reali degli automobilisti: quali macchine hanno meno bisogno delle cure del meccanico e a quanto ammontano i costi di manutenzione ordinari
E' Lexus il marchio auto più affidabile in Europa. Ad affermarlo è un'indagine di Altroconsumo che ha stilato una classifica delle aziende auto più affidabili nel tempo basata sulle esperienze reali degli automobilisti, mettendo a confronto costruttori storici e nuovi protagonisti del mercato.
La classifica
Subito dietro al marchio premium del gruppo Toyota, si piazza la stessa Toyota. Al terzo posto si piazzano Suzuki e Subaru, tutti marchi giapponesi. Le marche asiatiche occupano dieci delle prime undici posizioni. Considerando anche Smart – frutto di una joint venture sino-tedesca – il primato del continente asiatico appare ancora più evidente. Tra i brand con affidabilità giudicata ottima figurano Honda, Mazda, Mitsubishi e Kia, accanto a protagonisti più recenti della mobilità elettrica. L'americana Tesla è l'unica “intrusa” non asiatica e poi compare BYD, colosso cinese in forte ascesa.
Stellantis è nella fascia centrale della centrale della classifica, con Lancia e Fiat che sfoderano le migliori prestazioni, seguite da Jeep e Alfa Romeo. Più arretrata Opel, mentre il terzetto francese composto da Citroën, DS Automobiles e Peugeot si colloca un gradino più in basso.
La metodologia di analisi
L'analisi di Altroconsumo è condotta attraverso un questionario al quale hanno risposto oltre 53mila automobilisti in dieci Paesi europei: Italia, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
L'affidabilità è indicata quale elemento determinante di scelta da ben il 41% degli intervistati italiani, i quali vogliono evidentemente tenere lontani i guasti, le spese di riparazione e gli appuntamenti dal meccanico.
Gli altri criteri di scelta di un'auto oltre all'affidabilità
Al secondo posto abbiamo il tipo di carburante, ritenuto prioritario per la scelta dal 17% dei rispondenti, così come è legato a esigenze simili il terzo aspetto più menzionato, ossia il consumo (13%). Le esigenze personali e familiari risultano invece essenziali nella scelta del modello di auto per il 12% del nostro campione italiano.
L'indice di affidabilità
Agli automobilisti è stato chiesto di indicare marca e modello, anno di immatricolazione, momento dell’acquisto, chilometraggio percorso e la tipologia di guasti riscontrati nel corso del tempo, per tradurre le risposte raccolte in un indice di affidabilità. Il risultato è un punteggio espresso su una scala da 0 a 100.
Approfondimento
Auto, i marchi più affidabili. La classifica 2026
|MARCHE AUTO
|Affidabilità
|Soddisfazione
|LEXUS
|93
|91
|TOYOTA
|91
|85
|SUZUKI
|91
|84
|SUBARU
|91
|88
|HONDA
|89
|86
|TESLA
|89
|89
|BYD
|89
|88
|SMART
|89
|80
|MAZDA
|89
|86
|MITSUBISHI
|89
|81
|KIA
|89
|84
|BMW
|87
|86
|HYUNDAI
|87
|84
|MINI
|87
|86
|LANCIA
|87
|76
|NISSAN
|87
|81
|MERCEDES-BENZ
|84
|86
|AUDI
|84
|85
|CUPRA
|84
|84
|DACIA
|84
|79
|SEAT
|84
|83
|PORSCHE
|84
|91
|SKODA
|82
|83
|FIAT
|82
|78
|VOLVO
|82
|86
|VOLKSWAGEN
|82
|84
|RENAULT
|82
|80
|JEEP
|82
|81
|POLESTAR
|82
|89
|FORD
|80
|81
|ALFA ROMEO
|80
|88
|JAGUAR
|80
|85
|OPEL
|80
|78
|PEUGEOT
|76
|76
|CITROEN
|76
|78
|DS AUTOMOBILES
|76
|83
|LYNK & CO
|76
|81
|MG
|72
|79
|LAND ROVER
|64
|79