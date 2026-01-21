Dominano le case automobilistiche giapponesi, con Lexus davanti a tutti, poi Toyota e al terzo posto ex aequo Suzuki e Subaru. L' indagine in dieci paesi europei traccia una classifica basata sulle esperienze reali degli automobilisti: quali macchine hanno meno bisogno delle cure del meccanico e a quanto ammontano i costi di manutenzione ordinari

E' Lexus il marchio auto più affidabile in Europa. Ad affermarlo è un'indagine di Altroconsumo che ha stilato una classifica delle aziende auto più affidabili nel tempo basata sulle esperienze reali degli automobilisti, mettendo a confronto costruttori storici e nuovi protagonisti del mercato.

La classifica

Subito dietro al marchio premium del gruppo Toyota, si piazza la stessa Toyota. Al terzo posto si piazzano Suzuki e Subaru, tutti marchi giapponesi. Le marche asiatiche occupano dieci delle prime undici posizioni. Considerando anche Smart – frutto di una joint venture sino-tedesca – il primato del continente asiatico appare ancora più evidente. Tra i brand con affidabilità giudicata ottima figurano Honda, Mazda, Mitsubishi e Kia, accanto a protagonisti più recenti della mobilità elettrica. L'americana Tesla è l'unica “intrusa” non asiatica e poi compare BYD, colosso cinese in forte ascesa.

Stellantis è nella fascia centrale della centrale della classifica, con Lancia e Fiat che sfoderano le migliori prestazioni, seguite da Jeep e Alfa Romeo. Più arretrata Opel, mentre il terzetto francese composto da Citroën, DS Automobiles e Peugeot si colloca un gradino più in basso.